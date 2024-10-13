Кто в Гатчинском районе останется без света 14 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
14.10.2024 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Крокшево,
д. Тепловка.
14.10.2024 с 14:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Жабино.
Дружногорское ГП:
д. Зайцево,
д. Остров,
Елизаветинское СП:
д. Натальевка.
14.10.2024 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Старое Хинкалово,
д. Новое Хинколово.
14.10.2024 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Романовка.
14.10.2024 с 11:00 до 16:00
Пудомягское СП:
п. Монделево.
14.10.2024 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Большое Рейзино, д. 31-38.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.