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Кто в Гатчинском районе останется без света 14 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

14.10.2024 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Крокшево,

д. Тепловка.

 

14.10.2024 с 14:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Жабино.

 

14.10.2024 с 09:00 до 18:00

Дружногорское ГП:

д. Зайцево,

д. Остров, 

 

14.10.2024 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Натальевка.

 

14.10.2024 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Старое Хинкалово,

д. Новое Хинколово.

 

14.10.2024 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Романовка.

 

14.10.2024 с 11:00 до 16:00

Пудомягское СП:

п. Монделево.

 

14.10.2024 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Большое Рейзино, д. 31-38.

 