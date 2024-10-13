Кто в Гатчинском районе останется без света 14 октября

Философ Артур Шопенгауэр сравнивал жизнь с игрой в шахматы: «Мы создаем известный план, но он находится в зависимости от того, что угодно будет сделать партнеру в игре, и судьбе – в жизни». Если пользоваться данной аналогией, противник наш в лице судьбы суров, способен на самые неожиданные ходы и, нередко, совершенно безжалостен. Майор в отставке, ветеран Афганской войны, адвокат и профессиональный шахматист Владимир Егорович Хомяков, потомок великого русского философа, одного из основателей славянофильства Алексея Степановича Хомякова, рассказывал о своей жизни, как об увлекательной шахматной партии. С острыми, часто болезненными атаками судьбы, надёжно выстроенной защитой, своими молниеносными контратаками.