Где отключат свет в Гатчинском районе 15 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
15.10.2024 с 09:00 до 18:00
Новосветское СП:
д. Малое Замостье;
п. Новый Свет, ул 32-й массив карта;
д. Сабры.
15.10.2024 с 14:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Жабино.
15.10.2024 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
массив Большие Колпаны тер. СНТ Большие Колпаны;
д. Большие Колпаны (промкомбинат). .
15.10.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Прибытково;
д. Кобрино;
д. Мельница;
с. Воскресенское;
д. Пижма;
СНТ Мельница, СНТ Мельничный ручей, СНТ Красная дача, СНТ Бригантина, СНТ "Кобринское", СНТ "Флора", СНТ "Волна", СНТ "Яблонька".
15.10.2024 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
с. Рождествено.
15.10.2024 с 10:00 до 17:00
Дружногорское ГП:
д. Зайцево;
д. Остров.
15.10.2024 с 09:00 до 17:00
Сусанинское СП:
д. Мыза.
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