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Где отключат свет в Гатчинском районе 15 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

15.10.2024 с 09:00 до 18:00

Новосветское СП:

д. Малое Замостье;

п. Новый Свет, ул 32-й массив карта;

д. Сабры.

 

15.10.2024 с 14:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Жабино.

 

15.10.2024 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

массив Большие Колпаны тер. СНТ Большие Колпаны;

д. Большие Колпаны (промкомбинат).     .

 

15.10.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Прибытково;

д. Кобрино;

д. Мельница;

с. Воскресенское;

д. Пижма;

СНТ Мельница, СНТ Мельничный ручей, СНТ Красная дача, СНТ Бригантина, СНТ "Кобринское", СНТ "Флора", СНТ "Волна", СНТ "Яблонька".

 

15.10.2024 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

с. Рождествено.

 

15.10.2024 с 10:00 до 17:00

Дружногорское ГП:

д. Зайцево;

д. Остров.

 

15.10.2024 с 09:00 до 17:00

Сусанинское СП:

д. Мыза.