Приём заявок на образовательный трек «Мама в туризме»
АНО «Мой бизнес – мои возможности» при поддержке Минэкономразвития России запускает специальный трек программы «Мама-предприниматель» – «Мама в туризме». Кроме необходимых знаний для успешного старта туристического бизнеса, участницы получат ценные призы: доступ к образовательным курсам, сопровождение экспертами, сертификат на покупку тура и возможность выйти в федеральный финал программы «Мама-предприниматель» и побороться за гранты в 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.
«Доля МСП в туризме достигает 70%, и эта сфера является одной из точек роста женского предпринимательства. В России свой бизнес ведут 6 млн женщин, только за год в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого зарегистрировалось более миллиона женщин. Индустрия туризма является привлекательной для женщин. Поэтому трек «Мама в туризме» – это логичное расширение программы «Мама-предприниматель».
Он позволит женщинам запустить бизнес в этой сфере максимально эффективно,
не допуская типичных ошибок новичков», — поясняет замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Образовательный трек «Мама в туризме» будет проходить в онлайн-формате.
Его участницы смогут узнать:
- сколько можно заработать в туризме;
- что и как продавать тревел-эксперту;
- как открыть бизнес по франшизе;
- как сформировать свой уникальный продукт;
- как сделать свой ресторан или гостиницу пет-френдли;
- как запустить экотуристический проект.
Генеральным партнером трека выступает тревел-школа SEQUOIA.
Программа проводится при поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»
Подать заявку на участие можно на сайте http://мамавтуризме.рф/ до 20 октября.