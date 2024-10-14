Приём заявок на образовательный трек «Мама в туризме»

«Доля МСП в туризме достигает 70%, и эта сфера является одной из точек роста женского предпринимательства. В России свой бизнес ведут 6 млн женщин, только за год в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого зарегистрировалось более миллиона женщин. Индустрия туризма является привлекательной для женщин. Поэтому трек «Мама в туризме» – это логичное расширение программы «Мама-предприниматель».

Он позволит женщинам запустить бизнес в этой сфере максимально эффективно,

не допуская типичных ошибок новичков», — поясняет замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Образовательный трек «Мама в туризме» будет проходить в онлайн-формате.

Его участницы смогут узнать:

сколько можно заработать в туризме;

что и как продавать тревел-эксперту;

как открыть бизнес по франшизе;

как сформировать свой уникальный продукт;

как сделать свой ресторан или гостиницу пет-френдли;

как запустить экотуристический проект.

Генеральным партнером трека выступает тревел-школа SEQUOIA.

Программа проводится при поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»

Подать заявку на участие можно на сайте http://мамавтуризме.рф/ до 20 октября.