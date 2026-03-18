Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
19.03.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
д. Скворицы, ферма,
д. Алапурская,
д. Мута-Кюля,
д. Ахмузи,
д. Петрово,
КП «Кедровое».
19.03.2026 с 10:00 до 16:00
Сусанинское ТУ:
д. Ковшово.
