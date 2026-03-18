Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

19.03.2026 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

д. Скворицы, ферма,

д. Алапурская,

д. Мута-Кюля,

д. Ахмузи, 

д. Петрово, 

КП «Кедровое».

 

19.03.2026 с 10:00 до 16:00

Сусанинское ТУ:

д. Ковшово.