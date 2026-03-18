Это гордость. Это память. Это внутри

ВАХТА В ЛЕСАХ И БОЛОТАХ

Поисковый сезон традиционно проходит в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти».

Ленинградская область остаётся одним из ключевых регионов поисковой работы в России. Именно здесь проходили ожесточённые бои Ленинградского и Волховского фронтов, Лужский рубеж, операции по прорыву блокады Ленинграда, Любанская и Синявинская операции.

Самые известные места поисков — Синявинские высоты, Невский пятачок, а также районы посёлков Гайтолово и Вороново. Здесь до сих пор ежегодно находят останки бойцов.

По оценкам историков и поисковых организаций, в лесах и болотах региона могут оставаться десятки тысяч незахороненных солдат. Только за последнее десятилетие в Ленинградской области поисковики подняли более 20 тысяч останков.

Только в прошлом году в нашей области были обнаружены останки более двух тысяч бойцов. Удалось установить свыше 300 имён погибших, после чего состоялись торжественные церемонии перезахоронения.

СОЛДАТСКИЙ МЕДАЛЬОН

Поисковая работа начинается задолго до выхода в лес. Сначала участники экспедиций изучают архивные документы— боевые журналы частей, донесения о потерях, фронтовые карты. После этого определяется предполагаемое место боя или захоронения. Лишь затем начинается полевой этап.

Раскопки ведутся аккуратно, слой за слоем. Любая находка может оказаться важной. Поисковики говорят, что главная цель их работы— не просто найти останки, а установить личность бойца.

Иногда в этом помогает солдатский медальон, небольшая капсула с запиской, где указывались фамилия, имя и адрес семьи. Однако такие находки встречаются редко.

Многие солдаты перед боем вынимали записку из медальона— из-за суеверия. Считалось, что заполненный медальон может навлечь смерть. Когда личность удаётся установить, поисковики начинают искать родственников.

Иногда семьи узнавали и узнают о судьбе своего близкого спустя десятилетия после войны. Интерес к восстановлению семейной истории в последние годы заметно растёт. Для многих людей поисковая работа становится частью личной памяти о войне. Об этом говорит преподаватель, предприниматель из Ломоносовского района Ленинградской области Наталья Григорьева.

— Для меня стало важно сохранить память о моих родных, о сыне, погибшем в зоне СВО, о родственниках, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Очень много неизвестных родственников. Это вообще боль советского народа. В лучшем случае мы знаем своих родных: папу, маму, бабушку, дедушку. И на этом всё чаще всего и заканчивается. А это большая потеря— потеря семейной памяти, традиций и связи поколений.

НЕ ТОЛЬКО РАСКОПКИ

Сегодня поисковое движение объединяет тысячи добровольцев по всей стране. В экспедициях участвуют школьники, студенты, историки и ветераны поискового движения.

В интервью подпорожскому телеканалу «СвирьИнфо» командир поискового отряда «Переправа» Дмитрий Рыполов рассказал, что работа поисковиков давно вышла за рамки только полевых раскопок.

— Раньше я думал, что поисковики занимаются только поиском останков бойцов, погибших и не захороненных в наших лесах и болотах. Это основная цель работы любого поискового отряда. Но со временем появилась и архивная работа— поиск воинских захоронений в Лодейнопольском районе по обращениям родственников из России и стран СНГ.

По его словам, отряд также занимается увековечиванием выявленных подвигов, устанавливает памятные знаки и проводит мероприятия для молодёжи.

— Проводим выставки, участвуем в районных мероприятиях патриотической направленности. Но эти направления не являются обязательными — каждый поисковый отряд решает сам, заниматься ли дополнительной работой. Это большая нагрузка, требующая времени и сил, и всё делается на личном энтузиазме.

В этом году «Вахта Памяти– 2026» в Ленинградской области стартует 30 апреля. Церемония открытия пройдёт у воинского захоронения 128-й стрелковой дивизии возле деревни Назия.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

На пресс-конференции в ТАСС, посвящённой подготовке к полевому сезону поисковых отрядов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и реализации проектов по сохранению исторической памяти, командир поискового отряда «Наше время» Александр Гайдукевич рассказал, что на 2026 год в регионе запланировано около 40 торжественно-траурных церемоний захоронения бойцов и командиров Красной армии.

О значении поисковой работы для изучения истории войны и расследования нацистских преступлений говорил и председатель консультативного совета по координации поисковой и историко-архивной работы при Следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградской области Алексей Махотин.

— Работа ведётся в том числе с целью установления фактов немецко-фашистских злодеяний на территории Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. У этих преступлений нет срока давности, поэтому те, кто виновен в геноциде советского народа, должны быть наказаны, — отметил Махотин.

По данным Следственного комитета, при изучении архивных материалов были получены данные об уничтожении около 80 тысяч советских военнопленных в концлагерях «Дулаг‑154» под Гатчиной, лагере № 102 в Волосове и «Дулаг‑320» в Луге.

— Для подтверждения этих данных планируются поисковые мероприятия, в которых участвуют добровольческие поисковые организации. Без поисковиков провести эту работу, конечно, невозможно, — подчеркнул Алексей Махотин.

НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ НА СТАРЫХ МОГИЛАХ

Поисковики не только поднимают останки бойцов, но и восстанавливают заброшенные воинские захоронения. Накануне Дня Победы группа добровольцев из Ленинградской области отправляется по забытым деревням и кладбищам, чтобы привести в порядок могилы солдат.

— Для нас День Победы— это не просто праздник, — говорит Руслан Суханов, командир поисково-спасательного отряда «Пойдём найдём Луга». — Это гордость. Это память. Это внутри.

Именно внутреннее чувство долга заставляет людей после работы ехать в леса, расчищать тропы, красить ограды и убирать мусор на могилах, где давно никто не был, убеждён Суханов. В начале истории отряда добровольцы обнаружили заброшенную братскую могилу с пятнадцатью именами. На следующий день они вернулись туда с инструментами и краской— и с тех пор не останавливаются.

Сегодня добровольцы проводят акции по всему району — от Луги до труднодоступных захоронений в лесах. — Память должна быть памятью. Мы показываем это детям. Они рядом, видят, участвуют. Так мы передаём то, что нам передали наши деды, — говорит Руслан.

Волонтёры — это самые обычные люди: кто-то работает в офисе, кто-то в мастерской, у всех семьи и работа.

— Кто-то считает, что мы не от мира сего. Но большинство относится с пониманием, многие подключаются к поискам. История должна жить, ведь благодаря тем, кто воевал, мы живём.

В этом году волонтёры заказали новые звёзды для воинских могил. Многие старые знаки уже сильно повреждены временем и ржавчиной.

***

Самый важный момент поисковой работы— когда удаётся найти родственников погибшего солдата. Родные узнают, где погиб их дед или прадед, получают возможность приехать на место захоронения и спустя десятилетия узнать судьбу своего близкого.

Поисковики говорят: их работа закончится только тогда, когда будет найден последний солдат. Именно поэтому каждую весну в лесах Ленинградской области снова появляются палаточные лагеря— и начинается новая «Вахта Памяти».

ДАРЬЯ МИЛИЦКАЯ

ФОТО: ПОИСКОВОЙ ОТРЯД «ПЕРЕПРАВА», ПСО «ПОЙДЁМ НАЙДЁМ ЛУГА»