Директор ФСБ России провёл заседание Национального антитеррористического комитета

В заседании приняли участие члены Комитета, Генеральный прокурор Российской Федерации, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, руководители федеральных органов исполнительной власти, председатели антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Кавказского федерального округа.

Открывая заседание, А.В. Бортников отметил, что в СКФО реализуется целый комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения среди молодежи террористических и неонацистских идей: активизирована воспитательная работа в школах и вузах, осуществляются меры индивидуальной профилактики, повышается уровень подготовки специалистов, работающих с молодежью.

В то же время, в Северо-Кавказском регионе, где наблюдается осложнение обстановки, отмечаются факты вовлечения молодых людей, в том числе несовершеннолетних, в террористическую деятельность. В условиях специальной военной операции фиксируется наращивание интенсивности распространения в информационном пространстве радикальных идей различного толка, провоцирование массовых антиобщественных акций и беспорядков. Для этого террористы и неонацисты используют в том числе популярные у молодежи интернет-сервисы и мессенджеры.

В текущем году в округе совершено 6 терактов, предотвращено 23 преступления террористической направленности. Задержаны свыше 200 лиц, из которых больше половины – молодёжь в возрасте до 35 лет. Пресечена деятельность пяти законспирированных ячеек, члены которых готовили теракты и вовлекали в противоправную деятельность местное население.

Силами правопорядка выявляются и пресекаются факты оправдания терроризма, предоставления ресурсной поддержки бандитам, выездов за пределы Российской Федерации для участия в боевых действиях на стороне международных террористических и неонацистских организаций.

В складывающейся обстановке предусмотрено внесение коррективов в организацию Национальный антитеррористический комитет профилактической работы, привлечение к участию в ней широкого круга признанных специалистов в различных отраслях знания, авторитетных общественных деятелей и представителей духовенства, популярных деятелей культуры, спортсменов и блогеров при организующей роли антитеррористических комиссий и методической поддержке федеральных органов власти.

В результате обсуждения определены приоритетные задачи в сфере профилактики терроризма на Северном Кавказе, в том числе направленные на предотвращение деструктивного воздействия террористической пропаганды на молодежь.