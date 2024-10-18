Горячая линия МФЦ – о налогах

Во время прямой линии работает горячая линия – на вопросы жителей региона ответит начальник отдела налогообложения, имущества и камерального контроля Управления ФНС России по Ленинградской области Елена Лукьянова.

Трансляция состоится 21 октября на официальной платформе МФЦ ВКонтакте - выпуск можно посмотреть в прямом эфире по ссылке или позднее - в записи.

Вопросы можно задать через комментарии во время прямой трансляции, позвонив по телефону 8 (812) 775-47-78, отправив сообщение в Telegram-канал @directormfc на номер +7 931 303-36-75, а также из Интернет-приемной в любом МФЦ Ленинградской области.