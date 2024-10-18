«Не допустить беды»: регионы сообща решают проблемы подростков

«Вместе с Марией Львовой-Беловой, Владиславом Шапшей попросили экспертов в работе опираться не только на профессиональный опыт, но и свой опыт родительства. Результатом встречи станет методичка для родителей — как определить опасные состояния, что предпринять в первую очередь, а чего не делать категорически, чтобы не допустить беды», — отметил губернатор Ленобласти.

Комментируя в качестве сопредседателя работу подкомиссии по профилактике кризисных состояний среди несовершеннолетних комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры», Александр Дрозденко подчеркнул:

«Тема психологического состояния детей, суицидального поведения детей — очень сложная и долгое время о ней не очень хотели говорить, тема была, что называется «под столом». Поэтому для нас уже успех, что мы эту тему подняли и положили на стол. Не просто положили на стол, а стали об этом откровенно говорить, стали искать пути решения. Сегодня уже 19 регионов включились в эту работу. Обмениваться лучшими практиками, находить пути решения проблемы — это наша главная задача. А итог должен быть такой, чтобы как можно меньше детей думали о том, как им попрощаться с жизнью, чтобы они любили жизнь и хотели жить».