Студия «Аквамарин» из Гатчины завоевала приз на экофестивале

Всего в конкурсе приняли участие 47 работ. Их авторами стали дети в возрасте от 4 до 16 лет. Основной целью кинофестиваля является экологическое просвещение и привлечение внимания к проблемам окружающей среды. Молодые авторы представили свои работы в различных жанрах и форматах: репортажи, кино и мультфильмы. Каждый из них предложил свой уникальный взгляд на экологические проблемы, что вызвало живой отклик у зрителей.

С каждым годом для поощрения победителей привлекается все больше учреждений, общественных и государственных организаций. Впервые Законодательным собранием Ленинградской области был учрежден специальный приз фестиваля для поощрения и развития творческих способностей детей. Его вручили ребятам из города Сланцы.

Свое приветствие председатель комиссии по образованию Законодательного собрания Марина Левченко начала с благодарности за сохранение традиций исполнительному директору «Дня детского экологического кино России» Константину Грибачу, администрации Волосовского района.

Комитет Ленинградской области по обращению с отходами и ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности с отходами» наградили двух победителей в номинации «Лучший анимационный фильм». Это авторы фильма «Три поросенка и экология» от студии «Кнопка» из Твери. Вторая работа-победитель - «Елочка, живи!» от студии «Мульти-Шок» из Башкирии.

Гран-при фестиваля получил фильм «Я здесь без меня» от студии «Да» из Санкт-Петербурга. Это коллективная работа 17 авторов. Приз вручен от уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области, председателя регионального отделения «Союз женщин России» Татьяны Толстовой.

Приз в номинации «Самые маленькие кинематографисты» достался мультфильму «Цветочная поляна» от студии «Аквамарин» из детского сада №23 города Гатчины. Руководитель – Ольга Викторовна Клюкина. Авторам коллективной работы всего 6-7 лет.

«VRV-мульт студия» Веревской школы Гатчинского округа представила на конкурс две работы – «Климатическое горе» и «Блокадный бегемот и девочка». Творческая команда была награждена специальным дипломом и призом жюри фестиваля. В студии занимаются ученики с 4 по 8 класс под руководством Ирины Викторовны Овсянниковой.

Ученики 2-а класса Войсковицкой школы №2 в этот раз были благодарными зрителями и участниками различных мастер-классов. Школьники с интересом посмотрели кинематографические работы детей со всей России на экологическую тему.

Участники фестиваля посетили мастер-классы по лепке ежика - символа проекта «Сдай батарейку, спаси ежика», конструированию из крышечек, рисованию нитью, плетению оберегов, анимации методом бумажной пере-кладки по мотивам «Смешариков». Для них была устроена дегустация молочной продукции и фиточая.

Программу мероприятия украсили выступления творческих коллективов.

Отметим, что конкурс детского экологического кино проводится с 2017 года, принять участие в нем могут дети не только со всей России, но и из других стран. Нововведением фестиваля 2024 года стала конференция для детей и их преподавателей на тему применения инновационных технологий в процессе обучения совместно с компанией-лидером в данной отрасли.

Татьяна Можаева