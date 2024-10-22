«Контур» и АНО «Цифровая экономика» расскажут о защите доступов и данных с помощью простой электронной подписи на «Цифровом ликбезе»

В 2024-2025 учебном году партнером проекта «Цифровой ликбез» впервые стал «Контур» — разработчик экосистемы для бизнеса. Уроки для школьников в рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдут во всех регионах страны. Главным героем видеоролика станет толстолобик Миша, который расскажет школьникам о защите доступов и данных с помощью технологии простой электронной подписи.

Благодаря проекту школьники не только узнают о том, как безопасно вести себя в интернете, но и смогут повысить уровень цифровой грамотности в понятном интерактивном формате. Развитие этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки квалифицированных ИТ-кадров в России.

Проект предназначен для школьников возрастной категории 12+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами. Контент проекта верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Он включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или родительских собраниях.

«Цифровой ликбез» — всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России, который проходит в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики от ведущих цифровых компаний-лидеров — Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского» — представлены на сайте проекта.