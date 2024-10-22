Ленобласть стала финалистом Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Также от Ленобласти в номинации «Обучение служением» участвует проект Ивана Грицкевича «Дом кота Семена». Инициатива предлагает строительство теплых домиков для бездомных кошек. Некоторые из них уже установлены в Гатчинском районе. Проголосовать за проект можно ТУТ

Ваш голос сможет приблизить наших финалистов к победе на международном уровне и награде от первого лица страны! Проголосовать можно до

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