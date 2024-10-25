Ленобласть меняет профобразование

«Я считаю надо переформатировать среднее профессиональное образование, с возможностью краткосрочного получения профессии, продолжительностью до года, следующий уровень — «синие воротнички» – высококвалифицированные специальности с продолжительностью подготовки до 3 лет и, наконец, высшее профессиональное образование.

Александр Дрозденко предложил рассматривать более глубокие изменения в СПО, ориентированные на потребности региона.

Председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва представила единую модель профориентации, в основе которой: определение интереса к профессиям с 6-9 классами и создание выпускных предпрофессиональных классов.