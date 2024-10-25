Защитники неба над Донбассом

Так, в рамках грантовой программы поддержки, реализуемой Фондом «Ленинградский рубеж», местные изобретатели и производственные предприятия получают финансовые и технические ресурсы для разработки и массового производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Важно отметить, что эта программа не только поддерживает технологическое развитие, но и активно привлекает молодых специалистов и энтузиастов, превращая их идеи в жизненно важные инструменты на поле боя.

Первым, кто получил грант на развитие и продвижение проекта, стал Центр по подготовке управления и сборки дронов «Русское оружие FPV», специалисты которого разработали новый дрон для снабжения наших бойцов.

– Во время предыдущей командировки в зону боевых действий у военнослужащих узнали о необходимости доставки на фронт дронов снабжения. По возвращении принялись за работу, и нам удалось разработать «птичку» на основе гражданского агродрона, установив на него средства связи, позволяющие работать одновременно на нескольких каналах. То есть удалось сделать беспилотник более устойчивым к помехам, – рассказал Павел Тимофеев, руководитель центра.

По словам Павла, уникальность нового дрона в том, что он способен транспортировать на себе до 10 килограммов провианта или боекомплекта на дальность до 20 километров по заданному заранее маршруту без управления оператором. В первую очередь это безопасно для бойца – оператора БПЛА. Также специалисты из центра добавили к разработке индивидуальные контейнеры к дрону для переноса груза, которые будет тяжело подделать противнику.

За это нововведение в беспилотной авиации компания «Русское оружие» получила первый грант от Фонда «Ленинградский рубеж» на развитие проекта и введение его на массовое производство для оснащения бойцов в зоне спецоперации.

Как уже ранее отметил руководитель Фонда «Ленинградский рубеж», после успешных испытаний местные «кулибины» могут претендовать на гранты от области. И здесь регион абсолютно обоснованно принимает участие в дальнейшем развитии изобретения.

– Выданный грант пока является пробным вариантом. Но у нас в Ленобласти есть много ребят, которые в прямом смысле начинали делать что-то в гараже, а сейчас они уже достойны поддержки на развитие проектов. Поэтому мы предоставляем всё необходимое, чтобы они могли реализовать те задумки, с которыми приходят! – говорит президент фонда Виталий Будников.

Материал предоставлен фондом «Ленинградский рубеж»