Кабаны под контролем!
Африканская чума свиней при бесконтрольном распространении – настоящее бедствие.
В случае заражения домашних свиней уничтожается все поголовье, болезнь не лечится и крайне опасна. Поэтому, несмотря на благополучную ситуацию в данный момент, правительством Ленинградской области этот важный вопрос взят под контроль.
Работниками комитета по животному миру, учреждения «Леноблохота», егерями частных охотничьих угодий постоянно проводится мониторинг и регулирование численности диких кабанов – переносчиков афри-канской чумы свиней. Благодаря вовремя принятым мерам на сегодняшний день в Гатчинском районе угроза возникновения заболевания крайне мала. Популяция кабанов локализована таким образом, чтобы сельское хозяйство оставалось в безопасности.
Работники «Леноблохоты» сотрудничают с ветеринарной службой, которая способствует разработке вакцин против африканской чумы свиней. Вакцина для борьбы с этой инфекцией, а также против бешенства плотоядных периодически выкладывается на территории общедоступных охотничьих угодий. Регулярно проводится проверка на предмет обнаружения павших кабанов. Эта работа приносит свои плоды. Африканская чума свиней в Ленинградской области в последний раз регистрировалась в 2020 году в Лужском районе.
На сезон охоты 2024-2025 гг. в Гатчинском районе было выдано порядка сотни разрешений на добычу кабана. Начиная с июня, добыто два десятка. Каждая добытая особь обязательно проверяется на предмет заражения: охотник обязан сдавать мясо на анализ.
Сроки охоты на кабана (кроме самок с приплодом текущего года) – до 28 февраля.
Сроки охоты на других животных:
- лось и косуля – до 10 января,
- медведь (за исключением самок, имеющих приплод текущего года и особей до 1 года) – до 31 декабря,
- водоплавающая, болотно-луговая, полевая и степная дичь, в том числе с подружейными собаками и ловчими птицами – до 30 ноября,
- боровая дичь – до 28 февраля,
- боровая дичь с подружейными собаками и ловчими птицами – до 10 января,
- водоплавающая дичь с подружейными собаками и ловчими птицами – до 31 декабря,
- заяц, енотовидная собака, лисица, ондатра, бобр, норка американская, белка, рысь, горностай, хорь, куница, ласка – до 28 февраля,
- барсук – до 31 октября.
Охота на волков длится до 31 марта.
Главный специалист ЛОГКУ Леноблохота Дмитрий Елисеев
Фото Павла Глазкова