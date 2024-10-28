Кабаны под контролем!

В случае заражения домашних свиней уничтожается все поголовье, болезнь не лечится и крайне опасна. Поэтому, несмотря на благополучную ситуацию в данный момент, правительством Ленинградской области этот важный вопрос взят под контроль.

Работниками комитета по животному миру, учреждения «Леноблохота», егерями частных охотничьих угодий постоянно проводится мониторинг и регулирование численности диких кабанов – переносчиков афри-канской чумы свиней. Благодаря вовремя принятым мерам на сегодняшний день в Гатчинском районе угроза возникновения заболевания крайне мала. Популяция кабанов локализована таким образом, чтобы сельское хозяйство оставалось в безопасности.

Работники «Леноблохоты» сотрудничают с ветеринарной службой, которая способствует разработке вакцин против африканской чумы свиней. Вакцина для борьбы с этой инфекцией, а также против бешенства плотоядных периодически выкладывается на территории общедоступных охотничьих угодий. Регулярно проводится проверка на предмет обнаружения павших кабанов. Эта работа приносит свои плоды. Африканская чума свиней в Ленинградской области в последний раз регистрировалась в 2020 году в Лужском районе.

На сезон охоты 2024-2025 гг. в Гатчинском районе было выдано порядка сотни разрешений на добычу кабана. Начиная с июня, добыто два десятка. Каждая добытая особь обязательно проверяется на предмет заражения: охотник обязан сдавать мясо на анализ.

Сроки охоты на кабана (кроме самок с приплодом текущего года) – до 28 февраля.

Сроки охоты на других животных:

- лось и косуля – до 10 января,

- медведь (за исключением самок, имеющих приплод текущего года и особей до 1 года) – до 31 декабря,

- водоплавающая, болотно-луговая, полевая и степная дичь, в том числе с подружейными собаками и ловчими птицами – до 30 ноября,

- боровая дичь – до 28 февраля,

- боровая дичь с подружейными собаками и ловчими птицами – до 10 января,

- водоплавающая дичь с подружейными собаками и ловчими птицами – до 31 декабря,

- заяц, енотовидная собака, лисица, ондатра, бобр, норка американская, белка, рысь, горностай, хорь, куница, ласка – до 28 февраля,

- барсук – до 31 октября.

Охота на волков длится до 31 марта.

Главный специалист ЛОГКУ Леноблохота Дмитрий Елисеев

Фото Павла Глазкова