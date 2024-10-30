На «Уроке цифры» VK познакомит школьников с технологиями магазина приложений

Школьники изучат процесс создания и управления цифровым продуктом на примере российского магазина приложений RuStorе, получат полезный опыт проектирования, решении задач, с которыми сталкиваются разработчики, дизайнеры, копирайтеры, модераторы и специалисты поддержки в повседневной работе продвижения IT-сервисов.

Присоединиться к проекту можно по ссылке: https://урокцифры.рф/lessons/store.

«На протяжении последних лет участия в «Уроке Цифры» VK знакомит миллионы школьников с востребованными цифровыми направлениями и продуктами — от видеотехнологий до мессенджеров. Каждый год мы выбираем актуальные темы, чтобы процесс погружения ребят в мир технологий был не только интересным и увлекательным, но и полезным для них в будущем. В этот раз вместе с экспертами крупнейшего российского магазина приложений RuStore мы разработали урок, который даст возможность школьникам, учителям и родителям узнать больше об устройстве и технологиях магазина приложений и специалистах, которые занимаются созданием и развитием таких сервисов», — прокомментировала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.