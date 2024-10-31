Владимир Якушев: «Единая Россия» вместе с Правительством завершают подготовку программы модернизации коммунальной инфраструктуры

«В народной программе партия уже в 2021 году взяла обязательства по улучшению жилищно-коммунальной инфраструктуры. Тогда по итогам Съезда «Единой России» Владимир Путин дал поручение направить средства на модернизацию соответствующих объектов, строительство современных канализационных очистных сооружений. Сейчас стоит задача по запуску комплексной программы, участвовать в которой будут все регионы. Она рассчитана до 2030 года», – отметил Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что партия обеспечит финансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры.

В бюджете, который сейчас рассматривается в Госдуме, на эти цели предусмотрено 170 миллиардов рублей, также сообщил Владимир Якушев.

«В 2023 году была утверждена региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023–2027 годы)» Правительством Ленинградской области. Её основная цель заключается в улучшении качества и надёжности предоставления коммунальных услуг. Согласно планам, к 2027 году, аварийность коммунальной инфраструктуры в регионе должна снизиться на 17,2%. Реализация программы идет в соответствии с утвержденным графиком. Совместно с коллегами из органов исполнительной власти проводится анализ текущей деятельности и разрабатываются планы на будущее», — отметил депутат Законодательного собрания Ленинградской области и региональным координатором партийных проектов «Спальные районы» и «Встречи с жителями МКД» Евгений Смирнов.

Помимо вопросов модернизации, есть запрос на повышение качества работы управляющих компаний, отметил врио секретаря Генсовета.

«В первом чтении уже приняты поправки «Единой России» в Жилищный кодекс об обязанности управляющих компаний отчитываться перед жителями – это повысит и прозрачность, и качество услуг для людей. Работу в этом направлении продолжим», – заключил Владимир Якушев.

Напомним, проект федерального бюджета на 2025-2027 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.

Работу над документом «Единая Россия» вела вместе с Правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения. Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в науку – в соответствии с поручениями Президента.

В сфере здравоохранения по инициативе «Единой России» обеспечены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий. Начнётся программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения к которой «Единая Россия» представила в Минстрой.

Особое внимание в бюджете уделяется семьям с детьми – более 1,7 триллионов рублей предлагается выделить на программу улучшения жилищных условий этой категории граждан.