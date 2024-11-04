Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Кто в Гатчинском районе останется без света 5 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

05.11.2024 с 10:00 до 17:30

Пудостьское поселение:

д. Большое Рейзино.

 

05.11.2024 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

д. Малые Борницы,

д. Дубицы.

 

05.11.2024 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское поселение:

д. Питкелево,

д. Ронилово.

 