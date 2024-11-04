Кто в Гатчинском районе останется без света 5 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
05.11.2024 с 10:00 до 17:30
Пудостьское поселение:
д. Большое Рейзино.
05.11.2024 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
д. Малые Борницы,
д. Дубицы.
05.11.2024 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское поселение:
д. Питкелево,
д. Ронилово.
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