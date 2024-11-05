Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
06.11.2024 с 10:00 до 16:30
Вырицкое ГП:
д. Мины, ул. Краснофлотская.
06.11.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Кобралово.
06.11.2024 с 09:30 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево, ул. Новосёлки,
д. Вохоново.
06.11.2024 с 09:30 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Луйсковицы.
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