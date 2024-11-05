Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 ноября

«Хвала рукам, пекущим хлеб», – так называется ярмарка хлеба, которая в третий раз прошла в деревне Пчева. Неслучайно! Пчева – печева – печь. Пекли хлеб в старину в этом прекрасном захожском крае и угощали гостей, что прибывали по реке Волхов в саму деревню. О празднике хлеба смотрите в новом выпуске проекта «Область дружбы».