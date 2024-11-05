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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

06.11.2024 с 10:00 до 16:30

Вырицкое ГП:

д. Мины, ул. Краснофлотская.

 

06.11.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Кобралово.

 

06.11.2024 с 09:30 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево, ул. Новосёлки,

д. Вохоново.

 

06.11.2024 с 09:30 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Луйсковицы.