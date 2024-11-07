Андрей Амальский: герой СВОего времени

Куда приводят мечты

Андрей был четвертым ребенком в большой семье, которую многие знают в Гатчине. Здесь тепло встречают друзей, угощают домашними пирогами и с готовностью рассказывают о своем герое, добровольно – и неожиданно для всех – избравшем путь воина.

Андрей не пошел по стопам родителей-ученых, оказавшись личностью творческой и увлекающейся.

- Отец Андрея – Геннадий Марьянович Амальский – был физиком-ядерщиком. Он всю жизнь работал в ЛИЯФе, увлекался охотой, рыбалкой, походами, дважды поднимался на Эльбрус, в одиночку ходил в тайгу, на приполярный Урал. Он был сильным человеком, жестким, но справедливым, – рассказывает мама Андрея, Светлана Ивановна (выпускница МГУ, астрофизик, много лет проработавшая в Пулковской обсерватории в отделе физики Солнца). – Андрей всегда хотел быть похожим на отца и иметь такой же твердый характер. Собственно, отец перед смертью и благословил его пойти на фронт.

Казалось бы, ничто не предвещало такого поворота…

Андрей учился в Гатчине в третьей школе, но последние два года доучивался в вечерней, параллельно работая на стройке. Большую роль в этом сыграло его желание помочь родителям: в конце девяностых в научных организациях был глубокий финансовый кризис, и зарплату родителям-физикам хронически задерживали. Кроме того, Андрей мечтал о своей рок-группе и зарабатывал на инструменты. В итоге, сменив несколько профессий, он стал инженером-монтажником внутридомовых систем и работал в крупной петербургской компании, что не мешало ему воплощать в жизнь свои самые смелые мечты. Супруга Ольга так и называла его – мечтатель.

- Андрей загорелся постройкой яхты и кругосветным путешествием, – рассказывает Ольга Амальская. – Предполагалось, что яхта будет швартоваться где-то на Черном море, а мы будем летом туда приезжать. Он выкупил проект у какого-то американца, и вместо свадебного путешествия мы занимались строительством яхты на дачном участке у знакомых. Строили, конечно, Андрей с братом – я была рядом, на подхвате. И, в итоге, они построили огромную шестиметровую яхту. Точнее, корпус. А потом хозяева участка попросили съехать, деваться нам с этой яхтой было некуда, и пришлось ее продавать. Андрей очень долго выбирал на форуме покупателя, говорил: «Если уж я расстаюсь со своей яхтой, то я хочу, чтобы это дело продолжало жить». И он нашел человека, который купил и действительно достроил яхту – поставил парус, каюту. Выходили на ней в море или нет, не знаю…

Потом возникло другое увлечение: семья купила участок и решила построить дом.

- Каждый вечер мы укладывали детей спать и рисовали проекты, планировали в подробностях, что и как будет расположено, после работы ездили вместе ставить забор – огородили участок по периметру, подготовили место для откатных ворот, вырыли большой котлован и т.д. – в общем, остановились на нулевом цикле. Потому что Андрей ушел на войну. Пока он был там, мы созванивались, и он всегда говорил: «Землю не продавай. Я приеду и буду строить». А в последний раз вдруг сказал: «Продавай». Только я теперь и не знаю, как – столько души туда вложено, мы столько планировали…

«Счастливый день в моей жизни»

Как получилось, что сорокалетний отец двоих детей, представитель совершенно мирной профессии, не имеющий даже военного билета, отправился на войну?

Мама Андрея, Светлана Ивановна, считает, что это, возможно, было его предназначением:

- Понимаете, у него изначально был интерес к военной службе. Он ведь увлекался исторической реконструкцией, был членом казачьего клуба, научился ездить верхом, орудовать шашкой. Однажды вечером я включила «Вести» – смотрю, наш Андрей стоит! Показывали реконструкцию в Ивангороде, где памятник погибшим юнкерам, Андрей – в роли белогвардейца. Он и в реконструкции сражений 1812 года участвовал. А потом, когда в 2014-м разразились эти события на Украине, он очень переживал. Отец его – мой муж Геннадий Марьянович – был родом из Северодонецка, и ему было небезразлично, что там творится. Когда началась специальная военная операция, отец был уже очень болен. Незадолго до смерти он говорил Андрею: «Иди в военкомат! Тебе надо на фронт. Почему ты до сих пор не там?» Вот такое напутствие… И когда отца не стало, Андрей через три месяца подал заявление, чтобы стать добровольцем.

С родными Андрей своими планами не делился. Друзья потом рассказывали, что слышали о его намерениях, отговаривали – но безуспешно. Домашних он просто поставил перед фактом, чтобы меньше было разговоров.

- Это был март 2023-го. Спец-операция шла уже второй год, – говорит Светлана Ивановна. – Как-то в воскресенье мы всей семьей обедаем. Звонок. Андрей поговорил и сообщает: «Звонили из Минобороны. Приглашают на подписание контракта». Оказалось, что в день своего сорокалетия, 16 февраля, он через Госуслуги подал заявку в Министерство обороны – как доброволец. И спустя месяц ему сообщили, что заявка принята и одобрена. Он так обрадовался! Разговаривая по телефону, прямо низко поклонился и сказал: «Благодарю! Это счастливый день в моей жизни!» Ну вот, он пошел на фронт, как и хотел. При этом он срочную службу в армии не проходил.

- Как так получилось?

- Вы знаете, это довольно курьезная история. Андрей не бегал от армии – его просто не призывали. Как выяснилось позже, его дело потеряли – якобы, папку с его документами положили чуть ли не под ножку стола, чтобы он не качался. В общем, ни в армию не забрали, ни военный билет не выдали. А чтобы «косить», бегать, скрываться – этого не было.

Почему он пошел добровольцем на СВО? Может быть, потому что он был там нужен… Андрей был очень открытым, доб-

рым и всегда помогал всем, независимо от того, просят его или не просят. Если видел, что человеку нужна помощь, он был тут как тут. Например, ездил в Изборск восстанавливать церковь, в которой крестили его младшего брата. Сам Андрей был крещен тоже под Псковом в церкви Архистратига Михаила – покровителя воинов. Помогал друзьям ремонтировать квартиры, ходил к знакомым перестилать полы – «Как можно, люди в таких ужасных условиях живут…» Очень любил животных, у нас с ним постоянно из-за этого проблемы были: то кролика домой притащит, то голодного котенка. …Нет, вы не подумайте – мы не идеализируем Андрея: он был земным человеком с массой недостатков. Но пройти мимо трагедии Донбасса он, видимо, не мог…

Вместо увольнения – на продление

Андрей уехал на фронт в конце марта 2023-го. Жена с детьми проводили его на поезд до Курска. В Курской области началась подготовка, а через месяц его часть перебросили под Нижний Новгород – там хороший танковый полигон. Новоиспеченные бойцы учились обращаться с оружием, военной техникой, проходили боевое слаживание. Оттуда Андрей приехал в отпуск на три дня, и дальше его часть отправили в Белоруссию – опять на обучение. И только в августе пришла справка о том, что он официально находится в зоне боевых действий на территории ЛНР. Андрей позвонил жене: «Мы сейчас едем на позиции, на первую линию обороны. Когда будет связь, тогда позвоню». И он позвонил 1 сентября – поздравил тещу с днем рождения и детей с началом учебного года.

- С этого момента связь более-менее была. Мы с ним созванивались три-четыре раза в неделю, – рассказывает Ольга. – Они защищали тогда железную дорогу недалеко от одного поселка в ЛНР. Надо сказать, что Андрей никогда не жаловался на трудности фронтовой жизни и всегда говорил по телефону, что все замечательно.

Андрей подписал контракт на одиннадцать месяцев, и за два месяца до окончания срока должен был написать первый рапорт об увольнении. Ольга напомнила ему в декабре – он сослался на то, что «…сейчас некогда, не добраться, мы на позициях». Обещал не забыть.

Он приехал в отпуск в феврале, перед самым окончанием контракта. Но контракт не закончился… Близким Андрей отвечал что-то уклончивое, а товарищу, с которым вместе уезжал на СВО, сказал прямо: специально подал рапорт не на увольнение, а на продление контракта. Хотя, при отсутствии каких-либо рапортов, контракт продлевается автоматически.

«Гусар, бери своих и иди!»

- Первое время их там, видимо, «пристреливали», – говорит Ольга. – Потому что, как рассказывал Андрей, сначала до первого вражеского окопа было 650-750 метров. Это, в принципе, достаточно безопасно. А потом все ближе и ближе, и когда в феврале 2024-го он вернулся туда после отпуска, позвонил потом и сказал: «Мы сейчас на неделю отходим на боевое задание, связи не будет, через неделю я тебе напишу». Но прошла неделя, другая, уже середина апреля – тишина. Мы уже готовились начать поиски, но Андрей позвонил 29 апреля: «Так получилось. Очень сложно было зайти на позиции, потому что постоянный минометный обстрел».

В июне Андрей получил первое ранение – один осколок задел правую щеку и четыре осколка попали в плечи и спину. Это было легкое ранение, его даже не эвакуировали: в полевом госпитале вытащили осколок из щеки и аккуратно зашили. Следов почти не осталось.

- А как получилось, что его ранило? Под Купянском дело было. Вытаскивали они раненого, и пошла первая группа – всех «затрехсотило», т.е. ранило, вернулись обратно, парня не вытащили. Пошла вторая группа, опять всех «затрехсотило», но парня вытащить так и не удалось. Группа Андрея шла то ли третьей, то ли четвертой. Хотя они на отдыхе находились, но уже просто больше некого было отправлять. Сказали: «Гусар (это был позывной Андрея), бери своих и иди». И вот он пошел, раненого вытащили. Зацепило только Андрея, все остальные вышли невредимыми.

Кстати, небезынтересный факт: Андрей рассказывал, что среди убитых в неприятельских рядах украинцев – меньшинство. Остальные – поляки, американцы и прочие, люди разных национальностей. И второй, и третий год СВО сильно отличаются от первого, это другая – страшная дроновая война.

Спасение рядовых украинцев

Второе ранение Андрей получил в ногу, когда убегал от охотящегося за ним дрона. Спасался вместе с товарищем и пленными ВСУ-шниками.

Летом 2024-го Андрей позвонил жене: «Все хорошо. Я в госпитале». И рассказал такую историю. Получив очередное боевое задание, их отряд подошел к позициям, которые им нужно было защищать (он служил во второй роте, которая работала «на закрепе»: первая рота выбивала противника, вторая должна была закрепиться на этой точке). И тут видят, что там уже находится вражеский десант – семеро ВСУ-шников. Четверых положили сразу, пятый куда-то делся, а двое подняли руки – сдаются. Жмутся под деревцем…

- Как рассказывал Андрей, приказ командира был – доставить пленных живыми, – говорит Ольга. – С украинской стороны начался интенсивный обстрел, счет шел буквально на секунды. Андрей крикнул пленным: «Жить хотите – бегите за мной!» Они побежали за ним в ближайший лесок, чтобы скрыться от дронов (украинский коптер видит, что Андрей уводит пленных, которые могут рассказать о позициях, и пытается максимально выкосить всю местность). Однако лес был очень редкий, и они передвигались перебежками, уходя от дронов. «Отвечаешь за пленных головой», – сказал Андрею командир.

Андрей решил укрыть пленных в маленьком блиндаже, рассчитанном на двух человек. А сам стал уводить дроны подальше. Вспоминая, он рассказывал: «Это было, как в кино: я бегу, слева взрывы, справа взрывы, и в какой-то момент я перепрыгиваю через канаву и чувствую сильный удар в ступню. Смотрю вниз – нога на месте, и бегу дальше». Их было четверо – Андрей, его напарник и двое пленных, а блиндаж рассчитан на двоих, поэтому Андрей сначала решил троих отправить в блиндаж, а самому остаться снаружи, однако огонь был настолько интенсивным, что пришлось ему тоже залезть в этот блиндаж. Десять часов они там пролежали вчетвером. Это был кошмар, ребята не спали трое суток.

- То есть трое суток без сна, без еды, без воды наши бойцы спасали украинских парней?

- Да. В итоге им удалось выпрыгнуть из этого блиндажа и добежать до безопасного места. Вот что поведали эти пленные: «Вы вообще не представляете, что творится на Украине! Берут всех: инвалидов, онкобольных, мобилизация просто тотальная. Нас буквально позавчера загребли, а сегодня сказали, что в десант пойдем». Десант не удался, но этим ребятам повезло – война для них уже закончилась.

Андрей с ранением ступни попал в госпиталь. Он отказал врачу, который предложил вытащить осколок, потому что пришлось бы резать сухожилие, а это очень долгая реабилитация. В общем, рану обработали, первые два дня он походил на костылях и через неделю вернулся в строй.

А потом позвонил с такой новостью: пришел приказ, что теперь первый батальон целиком становится штурмовым (до этого каждая первая рота каждого батальона была штурмовой, вторая – на закрепе). Процент выживаемости сокращается в разы.

Граф Амальский

Уже после гибели Андрея его начальник рассказал такой случай из мирной жизни. Отдыхали они как-то на даче мужской компанией, решили прокатиться на квадроцикле по лесу – и врезались в дерево. Возвращаться пришлось пешком, через бурелом и канавы. Вот идут они мрачные, в суровом молчании, и вдруг раздается голос Андрея: «Господа, а хотите, я вам Бродского почитаю?». И пока шли, минут двадцать наизусть читал стихи…

- Я даже не знала, что Андрей и сам писал стихи, – признается мама Светлана Ивановна.

– С нами он это не обсуждал, но поэзию очень любил. Особенно Бродского. И даже когда приехал сюда на побывку, он первым делом взял детей, повел их развлекаться в торговый центр, а сам накупил там Бродского, и все эти книжки повез с собой на фронт – читал в окопах Бродского своим солдатам. За пристрастие к чтению и любовь к стихам его прозвали «граф Амальский».

Романтику Андрей находил везде. Даже на передовой. Супруга Ольга уверена: обычная жизнь казалась ему пресной:

- Андрей как-то прислал мне осеннее видео, где он стоит уже на позициях, в капюшоне, дождь идет, и он рассказывает: «Вы не представляете, как же здесь красиво! Здесь и опасно, и романтично одновременно». Я думаю, он там находился на своем мес-те. То есть он все умел: мог дом построить с нуля и под крышу, мог выжить в лесу – для него это была не проблема. А там он все свои умения и навыки применил. Нет, ему здесь было очень скучно – жить в режиме «работа-дом-магазин». Он даже когда на десять дней приезжал сюда в отпуск, постоянно был на связи со своими парнями.

Весной этого года Андрею Амальскому как ветерану боевых действий поручили обучать новеньких, в том числе из бывших зэков. Вот где довелось «расширить кругозор» среди граждан, живущих не только по уставу, но и по понятиям.

За того парня

Как рассказывают близкие, армейскому добровольчеству предшествовала череда трагических случайностей, когда Андрей буквально чудом оставался невредим. Три автомобильных аварии – три разбитых машины: отказ рулевого управления; лось, который выскочил из лесу прямо на крышу автомобиля; столкновение с фурой, стоящей на темной дороге без опознавательных знаков. Тогда, прибыв на место ДТП, полицейские не поверили – искали следы крови и трупы пассажиров в кювете, но Андрей ехал один и отделался царапинами и синяками.

Чудеса продолжались и на фронте: много раз Андрей избегал, казалось бы, верной гибели.

- Однажды он позвонил мне и сказал: «Мама, молитесь за меня сегодня так, как никогда не молились», – вспоминает Светлана Ивановна. – Ну, я стала читать 90-й псалом – «Живый в помощи Вышняго», прочитала сорок раз, молилась, чтобы Господь сохранил Андрея. Через день он перезвонил и рассказал, что было. Отправили две группы на штурм. Андрей вызвался добровольцем вместо молодого парня, который очень боялся. На рассвете первая группа на бэтээре ушла. Водитель – внутри, а они сверху сидят на крыше, держатся за скобы, человек шесть-семь обычно. Андрей был во второй группе сзади, и когда они половину пути уже проехали, мотор заглох. Непонятно, почему заглох, но пока разобрались, пока запустили снова, пока доехали, всё уже было кончено. Первая группа погибла. Если бы двигатель не заглох, они погибли бы тоже. На обратном пути осколком убило его друга, который сидел рядом на броне. Про Андрея стали говорить: вокруг мины рвутся, а ты – как заговоренный, ничего тебя не берет. И действительно, он как будто совсем перестал бояться. Командир, видя такое бесстрашие, даже начал его придерживать, потому что не бояться на войне нельзя…

«Папа сказал, что пойдет на войну»

Андрей Амальский погиб 16 августа во время наступления наших войск на Харьковском направлении, в районе села Песчаное Купянского района. В последний раз он разговаривал с женой по телефону тринадцатого числа, четырнадцатого прислал сообщение, а 25-го ей позвонил его однополчанин с позывным «Циркач» – тот, с кем они сидели в одном окопе: «Приношу свои соболезнования…»

Героя похоронили на кладбище в Пижме на Аллее славы с воинскими почестями. Родные не ожидали такого количества народа, сколько пришло проститься с Андреем. Товарищ, с которым он вместе уходил добровольцем – Николай Федюшин, сказал о нем так: «Это один из самых лучших людей, которых я знал…» Родственники, друзья, сослуживцы – все с готовностью рассказывают об Андрее, вспоминая яркие эпизоды и красноречивые факты. Сын Андрея, девятилетний Олег, тоже очень хотел поделиться и рассказал вот что:

- Мне папа первому сказал, что он пойдет на войну, сразу после похорон дедушки. Я думал, что это шутка – оказалось, не шутка. А когда он приезжал последний раз в отпуск, то обещал вернуться через полгода. Вот ровно через полгода и вернулся…

За боевые заслуги и проявленное мужество при проведении боевой операции указом президента России Андрей Амальский награжден орденом Мужества посмертно, который теперь предстоит получить его близким – за своего героя.

Екатерина Дзюба