Маскировочные сети для фронта из Батово

Участие в клубе для многих связано с личными историями, как, например, у нашей героини Татьяны Ивановны Ивановой из деревни Даймище.

− Расскажите, как Вы узнали о клубе?

− 29 сентября 2022 года моего сына Ивана забрали на СВО. Он уехал в часть с работы, не успев заглянуть домой. Конечно, личных вещей взять не успел. Я по-матерински волновалась, стала искать способы помочь. В социальной сети ВКонтакте вышла на Наталью Федотову и через нее смогла передать сыну вещи. В тот момент началась наша дружба с этой волонтерской организацией.

− Ваш клуб первым начал заниматься плетением сетей?

− Нет, мы далеко не первые. Клубы есть в Гатчине и во многих деревнях и поселках вокруг. Мы всего год плетем. А наши волонтеры начали этим заниматься, как только появились первые заявки в начале СВО. Сначала мы стали плести сети в Рождествено, потом попросили, чтобы поставили раму в Батово, и теперь у нас есть возможность плести, когда удобно.

− Сколько времени уходит на изготовление одной сети?

− Плетем быстро, иногда нас не успевают обеспечивать материалом. На одну сетку тратим примерно 5-6 часов.

Процесс плетения маскировочных сетей только на первый взгляд кажется простым. Он требует терпения и сноровки. Ленты нарезают из специального материала, пропускают через ячейки капроновой сети, натянутой на раму.

− Много человек собирается в клубе?

− Да. Мы приходим, когда удобно. Бывает до 12 человек за раз. Раньше только пенсионеры собирались, а сейчас и молодежь подключилась. Некоторые приводят внуков с собой.

− Как жители деревень еще помогают волонтерам?

− Вяжем шерстяные носки, шапки под каски. Помогаем с продовольствием. Вот в этом году сушили яблоки, делали кабачковую икру.

Оказание помощи волонтерам, начавшееся с матерей бойцов СВО, постепенно переросло в масштабное движение. Жители деревень и поселков Гатчинского округа также участвуют в выполнении целевых заказов от волонтерских организаций. Например, для ремонта автомобилей в воинские части высылают необходимые детали, подготавливают строительные материалы для блиндажей.

Вклад, который участники клуба плетения маскировочных сетей привносят в общее дело, неоценим. Их кропотливая работа стала символом единения разных людей в стремлении к миру.

Татьяна Трашкова