Патриотизм против экстремизма

Ленинградской молодёжи рассказали, как распознать проявления экстремизма, почему важно уважать друг друга и к чему может привести равнодушие. Особое внимание уделяется интернету, где в наше время слово может стать настоящим оружием. Одним из ярких событий тематической недели стало занятие Центра военно-патриотического воспитания «Авангард 47» в деревне Разметелево на базе Центра «Ладога».

Центр, открывшийся в октябре, успел стать местом притяжения для активных молодых людей. Здесь учат строевой и огневой подготовке, основам медицинской помощи, но главное — воспитывают характер.

– Это наша вторая смена. Она длится пять дней, в ней принимают участие 40 курсантов. Показательно, что ребята у нас собрались разных национальностей. Киргизы, узбеки, белорусы и даже арабы – все они помогают друг другу, живут дружно, — отмечает руководитель центра Леонид Красноперов.

Занятие в рамках акции началось с обсуждения сложного и опасного явления – экстремизма. Курсанты узнали, как различать деструктивную информацию в социальных сетях и быть внимательными к тому, что мы сами говорим и делаем. Эксперты напомнили молодёжи, что любое высказывание может повлиять на других и что уважение к чужой культуре и вере — основа здорового общества. Курсанты активно включались в обсуждение.

— Это занятие стало для меня важным. Тема борьбы с экстремизмом действительно актуальна. Мы ежедневно сталкиваемся с потоками информации в интернете, и я считаю, что важно учиться думать, анализировать и смотреть на вещи шире, а не через узкий взгляд, — поделился мнением житель Ленобласти, белорус по национальности Аким Лазюк.

Весь день в Центре прошёл в насыщенной атмосфере: ребята не только занимались теорией, но и участвовали в практических занятиях. Череду лекций сменили тактические игры и медицинская подготовка. По словам одного из преподавателей, Анатолия Майорова, каждое занятие направлено как на обучение курсантов, так и на воспитание личности. Важно, чтобы каждый патриот сегодня был готов защитить и Родину, и своих близких.

— Всё начинается с семьи. Мы рассказываем ребятам об исторических личностях, о том, как традиционные ценности помогают человеку оставаться сильным. Ведь если ты защитил свою семью, ты защитишь и страну. Считаем, что такие традиционные ценности – тоже прекрасный щит от деструктивной информации, — отметил Леонид Красноперов.

Тематическая неделя «Нет ненависти и вражде» охватила не только образовательные учреждения и центры патриотической подготовки. Не остались в стороне и представители власти, педагогики и ведущие общественники 47-го региона. Так, в областном Доме дружбы прошёл круглый стол, где эксперты обсудили причины зарождения радикальных идей, их проявления в цифровой среде и роль СМИ в борьбе с экстремизмом.

– Экстремизм остаётся одной из сложнейших угроз для нашего общества, связанной с попытками манипуляции сознанием граждан через информационное пространство, — отметил заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Андрей Панов.

Особое внимание уделили профилактике экстремизма среди молодёжи. Спикеры подчеркнули важность формирования у подрастающего поколения критического мышления и уважения к культурному многообразию страны. Подобные мероприятия стали неотъемлемой частью акции, направленной на укрепление общественного согласия и развитие патриотизма.

Ксения Бондаренко

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