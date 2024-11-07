Борщевик: бороться или применять

Батарейка из борщевика?

Фильм снят в 2024 году москвичами о московских ученых, экоактивистах и ситуации с борщевиком на примере Московской области. Это, конечно, не классический киножурнал «Хочу все знать», а скорее информация к размышлению, где каждый зритель делает свой вывод.

Короткометражка «Ситуация: борщевик» о том, как молодые ученые придумали батарейку из борщевика. Стебли борщевика хорошо подходят для воспроизводимого извлечения углеродного материала, чтобы получить новый тип аккумулятора.

Это открытие не сегодняшнего дня. Интернет запестрил новостью пять лет назад, и обсуждение не прекращается. В комментариях ученым было адресовано много вопросов по поводу эффективности проекта, и, чтобы ответить на них, предлагается для начала построить завод.

Фильм заявлен как научно-популярная комедия, но гатчинским зрителям было не смешно. Мы видим, как молодые ученые узкого профиля, не выходя из кабинета, проводят расчеты и лабораторные исследования, оглашают радостный результат и искренне не понимают, почему общественность не радуется вместе с ними. Ведь они только делают открытие, а как его будут применять, просчитывать дальнейшие риски – не их дело.

В фильме против инициативы ученых выступают только представители движения «Антиборщевик»: ведь это растение – биологическая инвазия, разрушающая природу. Активисты опасаются, что внедрение новой технологии может привести к засеванию борщевиком еще больших территорий. Активисты приглашают ученых за город в заросли борщевика, показывают, как он выглядит в природе, и предлагают принять участие в субботнике по уничтожению зловредного растения.

Не выращивать, а побороть

Обсуждение короткометражки длилось почти час. Зрители поделились друг с другом своими впечатлениями и мыслями о фильме.

Для меня этот фильм об ответственности за результаты научных открытий. В конце фильма из уст ученых звучит тихая фраза, из которой можно сделать вывод, что возможно они засомневались и призадумались.

В Гатчине больше говорили не об открытиях, а способах борьбы с борщевиком. Участники встречи делились собственным опытом, выработанным на дачных участках, и задавали практические вопросы экоактивистке Анне Букиной.

Специальная гостья показа Анна Букина – активная участница экологических инициатив «РазДельный Сбор Гатчина» и «Борьба с борщевиком в СПб и ЛО». Анна прокомментировала затронутые в фильме вопросы, поделилась наблюдениями и своим пониманием концепции фильма.

- Изначально задумывалось научное кино, – поясняет Анна. – Автор хотела рассказать о новых технологиях в производстве аккумуляторов. Разбираясь в этом вопросе, рассматривая его с разных сторон, она наткнулась на сайт движения «Антиборщевик» и познакомилась с его руководителем. В результате автор фильма решила не вставать ни на чью сторону и оставить поле для размышления. Возможно, поэтому после просмотра остаются вопросы, на которые хочется ответить самому. Что для нас предпочтительнее: избавиться от борщевика рядом с домом или построить новые производства.

История беды

В наши края борщевик Сосновского был завезен с Кавказа как кормовое растение. В 1960-е годы борщевиком засеяли колхозные поля и кормили коров. Позже от него отказались, перестали выращивать, так как колхозники получали ожоги, а молоко у коров имело характерный неприятный привкус и запах борщевика. С заброшенных полей борщевик начал расселяться сам, вытесняя местные растения и заполоняя все вокруг.

Д.И. Сосновский не имел к растению никакого отношения. Так вышло, что его ученица И.П. Манденова назвала в честь учителя новое растение, которое нашла в горах и впервые описала. А внедрением борщевика в сельское хозяйство занимались и вовсе другие люди. Да и они не желали зла: просто не проверили все свойства растения, не рассчитали последствия.

По причине активного расселения борщевика на новые территории никакие возможные способы применения борщевика не спасут бедственное положение природы центральной России и севера.

Применение борщевика – это не борьба, а прямой путь к выращиванию, возврат его в сельское хозяйство. Ведь для использования предпринимателям проще растить борщевик на ровном поле и убирать комбайном, нежели поддерживать в порядке большие территории с еще пока нормальной природой, где попадаются только одинокие особи. Они, к сожалению, очень недолго будут одиночными.

Анна Букина считает, что для остановки распространения борщевика и сохранения оставшейся природы нужно постоянно патрулировать территории и уничтожать «первопроходцев». Уже имеющиеся заросли стоит постепенно сокращать от краев к середине, если нет ресурсов, чтобы уничтожить их сразу.

Что касается города Гатчины, то Анна положительно отметила работу службы УБДХ – «видят, знают, умеют работать и активно откликаются на просьбы экоактивистов».

- Если мы не будем бороться с борщевиком, то наши дети и внуки будут ходить уже по другой земле, – считают экоактивисты. – Жизнь в зарослях борщевика вовсе не прекрасна, поэтому откладывать борьбу не стоит.

В завершение встречи каждый получил памятку, в которой подробно объясняется, почему борщевик так быстро распространяется, чем опасен для человека, что делать, если сок растения попал на кожу, и основные методы борьбы.

Напомним, что с 1 июля по 30 октября 2024 года по всей России в рамках Фестиваля актуального научного кино проходят Дни научного кино – бесплатные показы актуальных документальных фильмов о науке и новых технологиях. Фестиваль организуется при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Татьяна Можаева