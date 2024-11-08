Высокоточные МРТ обследования в Ленобласти

«Продолжаем оснащение медучреждений Ленобласти новейшей медицинской аппаратурой. В ЛОКБ установили новый высокотехнологичный аппарат МРТ, функционал которого позволяет проводить диагностику тончайших тканей, не различимых на аппаратах меньшей мощности, и за более короткое время. Это позволит на более ранних стадиях выявлять очаги рассеянного склероза, рак молочной железы и другие заболевания», — рассказал председатель регионального комитета по здравоохранению Александр Жарков.

Пропускная способность нового аппарата МРТ вдвое выше, чем у обычных — 20-25 обследований в смену. Обследования легких будут проводиться в тестовом режиме — 3 раза в неделю. Аппарат МРТ 3 тесла поддерживает уникальную технологию сбора информации при условии наличия движения легких, средостения и сердца — это позволяет выполнять сложные исследования внутренних органов.