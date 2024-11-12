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АО «ЕИРЦ ЛО» запустил автоматизированную систему заказа поверки счетчиков воды и тепла

Теперь заказать поверку и замену счетчиков воды и тепла стало гораздо проще и удобнее!

Рубрики:  ЖКХ

АО «ЕИРЦ ЛО» предлагает автоматизированную систему, которая позволит вам избежать ожидания в очереди.
Вам нужно лишь позвонить по телефону: +7(812)630-17-58. После — назвать населённый пункт, улицу, номер дома и квартиры.
Ваша заявка будет обработана, и вам перезвонят, чтобы согласовать удобное для вас время визита специалиста.
Поверка и замена счётчиков гораздо ближе, чем вы думаете!

 