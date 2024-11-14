Фонд «Благо Дари»: отдушина для тех, кто потерял надежду

Как считают волонтеры фонда, беда может случиться с каждым. Она разъедает душу, разъединяет людей, запирает их в одиночестве и, в конце концов, убивает. Беде можно противостоять, если вспомнить о милосердии как единственном способе сохранить душу - как свою, так, возможно, и чужую. С ней можно справиться, если объединиться людям с добрым сердцем, чтобы не дать умереть надежде...

Прийти домой с учебы или работы, раздеться, надеть теплые тапочки... Обнять близких, присесть ненадолго, чувствуя приятную усталость... Погрузиться в хлопоты по приготовлению ужина, а потом собраться за столом в предвкушении трапезы и привычных домашних разговоров... Всё это простые, казалось бы, вещи, о которых мы даже не думаем, просто потому что они — как воздух, которым мы дышим. Но для кого-то они давно уже стали чем-то несбыточным, чем-то таким, о чем уже и не вспоминается, ибо безнадежно. Именно с этой безнадежностью, разрушающей душу, непримиримо борется дружная команда фонда «Благо Дари», разместившегося в старом здании на подворье собора Покрова Божией Матери в Гатчине.

Никто не должен быть забыт

Напомним, благотворительный фонд «Благо Дари» был основан в 2016 году, однако активная волонтерская деятельность этого сообщества началась гораздо раньше. Уже с декабря 2013 года добровольцы стали оказывать помощь бездомным людям. Трижды в неделю у подземного перехода железнодорожной станции «Татьянино» подопечные фонда получают горячее питание. Бездомных обеспечивают одеждой и обувью, при необходимости помогают восстановить документы, оказывают помощь в реабилитации, социализации и трудоустройстве.

Фонд оказывает социальную помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, одиноким мамам с детьми, старикам, людям с инвалидностью и зависимостью.

Одними из первых волонтеры фонда «Благо Дари» стали посещать Гатчинский психоневрологический интернат (ПНИ), где проживают люди с инвалидностью. Их главной задачей стало уменьшить социальную изоляцию людей с ограниченными возможностями, живущих за глухой бетонной стеной.

Уже несколько лет в рамках фонда работает клуб рукодельниц «Гатчинская Хурма», где вяжут теплые вещи для подопечных фонда - шерстяные носки, шапки, шарфы и варежки для бездомных людей, пледы для жителей интернатов и приютов.

В рамках еще одного проекта «Незабытые» волонтеры помогают одиноким пациентам гатчинских больниц - привозят питьевую воду, продукты, памперсы, одежду и другие необходимые вещи, навещают их и поддерживают добрым словом. Для многих таких людей больница становится последним домом. В такой ситуации очень важно, чтобы тот, кто оказался в максимально уязвимом положении, не оставался один на один с бедой. Самое главное для человека — общение, поддержка, понимание, что он кому-то нужен.

Как говорит руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов, основная задача проекта «Незабытые» — борьба с одиночеством. На самом деле, то же самое можно сказать о любом другом проекте фонда, ведь чаще всего именно одиночество становится причиной всех наших бед.

«ОтдУШина»

В 2022 году в старом доме у Покровского собора Гатчины открылся дневной центр социальной адаптации для бездомных людей «ОтДУШина» - самый важный из социальных проектов фонда, по мнению волонтеров. Этот центр практически сразу завоевал славу поистине народного: ремонт и благоустройство этого ветхого здания проводились исключительно на средства и силами волонтеров фонда и его друзей.

«ОтДУШина» тесно связана, пожалуй, со всеми другими проектами фонда, но, в первую очередь, речь идет о работе с бездомными. Именно бездомные люди— самые частые посетители Центра. Именно здесь ждут тех, кто голоден, одинок или просто потерялся в этой жизни.

«ОтДУШина» — это место, где человек, оказавшийся в беде (на улице, без документов, регистрации) может получить помощь. Но, по словам Олега Богданова, основная задача проекта - социальная адаптация и дестигматизация бездомных людей. У человека, оказавшегося на улице, теперь появилась возможность не просто получить внешний ресурс для выхода из кризиса, но и выработать при помощи специалистов Центра собственный внутренний ресурс, который станет для него главной опорой.

У живущих на улице людей это место пользуется большой популярностью. Центр открывает свои двери для бездомных людей два раза в неделю — по вторникам и субботам. Здесь можно принять душ, постирать и высушить одежду, отдохнуть и перекусить. Но главное, здесь люди могут получить то, чего, наверное, не хватает им больше всего — принятие и внимание. И речь идет о целом комплексе социальных услуг, в который входят не только бесплатные гигиенические процедуры, но и социальная поддержка от специалистов фонда, психолога и социального работника.

В эти дни в «ОтДУШине» работает слаженная команда из трех волонтеров. Один из них — обязательно мужчина, который обеспечивает порядок и контролирует безопасность. Еще один волонтер - санитарный работник - занимается уборкой, выдает банные принадлежности и одежду. Самые важные обязанности у социального работника: он беседует с пришедшим, знакомится с ним, если тот пришел в первый раз.

Гигиена как повод для разговора

Беседа с вновь прибывшим включает опрос и анкетирование. Волонтеры узнают, кто он, откуда, что с ним произошло, почему он пришел сюда, какая помощь нужна. Запросы о помощи могут быть разными — возможно, человек пришел просто помыться, согреться и выпить чаю. Но часто бывает так, что у гостя утрачены документы, он не может вернуться домой или хочет в приют.

- Можно сказать, что, принимая людей в «ОтДУШине», мы закрываем их первичные потребности, - говорит Олег Богданов. - Одна из важнейших таких потребностей — гигиена. Даже проживая на улице, человек может следить за собой. К нам он может прийти помыться, сменить одежду. И это ни в коем случае не иждивенчество, ведь гигиена сама по себе просто необходима. Люди приходят к нам за чистотой, и это помогает им защититься от многих инфекционных заболеваний. Гигиена и питание нацелены на здоровье и выживание. Но для нас это становится поводом для разговора бездомного человека с социальным работником. Люди приходят к нам помыться, поесть, а мы ждем их для разговора — причем такого, который вызывает доверие. Доверие настраивает на откровенность, а откровенность уже позволяет искать инструменты для помощи. И мы пробуем. Конечно, не все сразу получается, не все сразу выходит...

Узнав о проблемах и запросах нашего гостя, мы решаем, что делать дальше, и предлагаем все, что в наших силах и возможностях. Вместе с ним шаг за шагом помогаем выстраивать индивидуальный план выхода из кризиса. Многим нужно сопровождение в государственные структуры, потому что уже утрачен навык ориентации в социуме, или человек просто боится обратиться, например, по поводу утраты паспорта. От имени фонда опытный социальный работник может предложить помощь в восстановлении документов, в поисках временного приюта или реабилитационного центра, в налаживании контактов с родными или отправке домой. При необходимости здесь могут оказать доврачебную помощь или направить в медицинское учреждение. Но важно, чтобы человек сам захотел этого...

«Наша цель — помочь человеку»

Как говорят сотрудники фонда «Благо Дари», на данный момент в Ленинградской области получить такой комплекс социальных услуг человеку, оказавшемуся без крыши над головой, а зачастую и без документов или регистрации, практически невозможно.

- Наше кредо - комплексный индивидуальный подход в каждом случае, - говорит Олег Богданов. - Мы всесторонне оцениваем потребности человека, его запросы, эффективность предполагаемого результата и свой ресурс. У нас нет задачи сделать всем просто комфортно или исправить всех и спасти. Есть люди, которым на сегодняшний день нельзя помочь вернуться в социум. Некоторые процессы необратимы. Или обратимы, но для этого нужно множество включенных специалистов для одного человека, а такого ресурса нет ни у кого, даже у государства. Сам человек может находиться в такой степени подавленности различных психических процессов, в таком изменении ментальности и самоощущения, что он как бы находится в странном аду, к которому уже привык. Холодная тьма улицы становится для него самым безопасным местом. Есть те, кому невозможно помочь, потому что им нравится такая жизнь. Встречаются и такие, кто понимает, что упал и хочет подняться. Чем меньше времени человек провел на улице, тем больше вероятность, что мы сможем ему помочь.

Специфика нашей помощи основана на нескольких принципах. Один из них: мы стараемся не делать за человека то, что он мог бы сделать сам. Эта самостоятельность нужна нашим подопечным для того, чтобы они научились справляться без посторонней помощи с трудностями, обрели возможность выстраивать свою жизнь, планировать и осуществлять запланированное. У нас нет задачи делать что-то ВМЕСТО нашего подопечного. Мы можем делать что-то ВМЕСТЕ с ним, чтобы оказаться той опорой, без которой он впоследствии мог бы обойтись.

Жить на улице — часто сегодняшний выбор человека. И все же для нас это не повод ему не помогать. Он находится в этой точке сегодня, но это совершенно не значит, что завтра он не передумает. Поэтому мы продолжим помогать...

За два года в «ОтДУШину» обратились за помощью 120 человек. 16 человек восстановили документы, 13 человек добрались до дома, 50 человек так или иначе покинули улицу.

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Фонд «Благо Дари» приглашает всех желающих принять участие в социальных проектах, направленных на помощь людям в трудной жизненной ситуации. Это может быть приготовление пищи для последующей раздачи бездомным; помощь в доставке горячего питания на место раздач; участие в самой раздаче еды; помощь в «ОтДУШине». Возможно участие в виде пожертвования продуктов, одежды и обуви, санитарно-гигиенических средств.

Как подчеркивает Олег Богданов, очень важно, чтобы будущие волонтёры имели четкое представление о людях, с которыми им предстоит контактировать. Решение стать волонтером должно быть осмысленным и взвешенным — для этого сотрудники фонда «Благо Дари» предлагают пройти собеседование и стажировку.

Фонд «Благо Дари» расположен по адресу: Гатчина, ул. Красная, 1В. Время работы офиса фонда: понедельник, среда, суббота (с 12:00 до 17:00). Будущие добровольцы могут записаться на собеседование по телефонам: +7 (903) 099 5454, +7 (963) 319 1626.

Познакомиться с работой фонда «Благо Дари» можно, заглянув в одноименную группу ВКонтакте. Каждую третью пятницу месяца, в 18:30, добровольцы фонда организуют чаепитие в духовно-просветительском центре Покровского собора по адресу: ул. Красная, д. 1Б.

Юлия Лысанюк