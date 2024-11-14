Житель Ленинградской области выиграл миллион в лотерею «Мечталлион» по билету на почте

«Я всегда покупаю по несколько билетов в неделю. Конечно, думал, что шансы малы, но всё же они есть», — поделился победитель.

Мужчина пока не торопится решать, на что потратить лотерейный приз: «Сначала нужно получить деньги, а потом уже думать, как ими распорядиться». Однако члены его семьи начали обсуждать различные варианты, и все находятся в приятном ожидании новых возможностей, которые откроются благодаря выигранному миллиону.

Александр не только выиграл крупный приз, но и вдохновил своих коллег на участие в лотерее. «Главное – не терять надежду и продолжать верить в удачу», — добавил он.

Билеты тиражных и моментальных лотерей можно приобрести во всех почтовых отделениях. Проверить на выигрыш билет моментальной лотереи можно сразу после покупки. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят ежедневно и еженедельно. Суммы менее 15 000 руб. победители могут получить в отделениях Почты России.

Фото из архива “Гатчинской правды”