АПК Ленобласти — инвестиции не только в объемы, но и в качество

В ходе рабочего визита они посетили тепличный комплекс агрофирмы «Выборжец» и овощехранилища племзавода «Приневское». Хозяйства производят порядка 50% овощей региона.

«Принципиальное отличие ленинградского АПК — инвестиции не только в объемы, но и в качество. Региональная господдержка продовольственной безопасности – 6,6 млрд рублей. Увеличение на 2025 год – 11%. Средняя зарплата в АПК Ленобласти сегодня свыше 77 тысяч рублей, рост в 2024 году составил 24%. Область привлекает инвестиции в АПК, реализует крупные инвестпроекты», — рассказал Александр Дрозденко.

Глава региона пригласил Дмитрия Патрушева в Лужский район на открытие самой большой и самой современной в Европе молочно-товарной фермы на 8000 голов. Сейчас на объекте завершаются строительные работы.

Ленинградская область занимает первое место в России по производству зеленных салатов, пятое место по производству грибов. Регион полностью обеспечивает жителей области молоком, яйцами, мясом, картофелем.

С начала 2024 года в хозяйствах Ленинградской области произведено 25,5 тыс. тонн овощей защищённого грунта, 107 % к 2023 году: (огурцы – 14,3 тыс. т., томаты – 2,8 тыс. т.), грибов — 6,09 тыс. тонн, 60,5 тыс. тонн овощей открытого грунта, 59,1 тыс. тонн картофеля.