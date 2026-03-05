«Волшебное творение – кружевоплетение» в Батовской библиотеке

Весна – это время, когда хочется окружить всех женщин нежными цветами. Если всмотреться в кружево, то мы увидим цветочные мотивы, будь это воротничок или дорожка.

Мастерицы веками вплетали в свои работы ботанические формы. Роза – как королева цветов в кружеве – является символ любви, красоты и страсти. Цветок лилии часто встречается в более строгом, изысканном кружеве как символ чистоты и благородства. Мелкие, нежные цветы – незабудки, ландыши, фиалки – создают ощущение весеннего луга или сказочного леса на ткани.

На выставке в библиотеке представлены работы кружевниц: Ирины Лиль, Валентины Котовой, Татьяны Ивановой, Веры Семеновой. Каждое изделие наших мастериц неповторимо, они хранят частичку их души, а руки творят волшебство.

Среди весенних первых дней

8 Марта всех дороже.

На всей земле, для всех людей

Весна и Женщина похожи!

Приглашаем посетить библиотеку, чтобы окунуться в мир творчества наших земляков!

О.Н. Чечкина, библиотекарь