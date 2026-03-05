«Единая Россия» создала федеральный оргкомитет по предварительному голосованию-2026

«Предварительное голосование — уникальная для России партийная процедура. Наш обязательный стандарт внутрипартийной конкуренции и механизм реальной проверки кандидатов делом. Они получают возможность начать прямой диалог с людьми до официального старта кампании. А мы — отобрать тех, кому действительно доверяют граждане. Кто разделяет идеи и ценности нашей партии», — сказал Владимир Якушев.

Базовые принципы предварительного голосования «Единой России» остаются неизменными: честность и прозрачность, подчеркнул секретарь Генсовета.

«Никаких кулуарных договорённостей. Только открытая конкуренция и доверие граждан. Процедура по традиции проводится в электронном формате. Этот механизм доказал свою эффективность — ему доверяют люди. Он удобен и доступен. Это современный подход, ориентированный на человека», — подчеркнул Владимир Якушев.

Особое внимание – участникам специальной военной операции.

«Их включение в политическую жизнь – задача, поставленная Президентом. В её решении «Единая Россия» уже сделала серьёзные шаги. Теперь нужно обеспечить полноценное участие ветеранов специальной военной операции в кампании по выборам в Государственную Думу», — акцентировал секретарь генсовета.

Член генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов выделил основные особенности процедуры в 2026 году:

«Наблюдение за процедурой будет предполагать возможность всех заинтересованных следить за ходом голосования Единая Россия сохраняет преференции для участников специальной военной операции. Они получают дополнительно 25% от того количества голосов, которые наберут в ходе недели голосования. На площадке Высшей партийной школы будут проходить обучение и сопровождение для них. В текущем политическом сезоне каждый кандидат при регистрации для участия в предварительном голосовании должен для себя определить – хочет ли он избираться по одномандатному избирательному округу, либо по списку. Совмещение не будет допускаться. Будет электронная подача и сверка документов. По итогам процедуры кандидат должен обрести партийный статус – либо сторонника, либо члена партии», – отметил сенатор.

Выдвижение кандидатов стартует 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей – она традиционно пройдет через портал «Госуслуги» – начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само голосование будет идти с 25 по 31 мая.