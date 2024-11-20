Привет из 90-х – «смотрящий Толик Большой»

В полицию 18 ноября поступило заявление от 34-летнего жителя Гатчинского округа, который пострадал от мошенников. Накануне он позвонил по номеру из адресной книги своего телефона с целью получения интимных услуг. Услугами он не воспользовался, зато через некоторое время ему поступил звонок с незнакомого номера.

Звонивший представился «смотрящим по Петербургу Толиком Большим» и потребовал денежные средства в сумме 98800 рублей – за то, что своим звонком насчет интимных услуг мужчина испортил электронный кошелек, на котором «зависли» 15 миллионов рублей. Когда молодой человек отказался платить, ему стали названивать с разных номеров – с одним и тем же кодом (927) – и называть его персональные данные и данные его родственников: адреса, телефоны, места работы, в распоряжении злоумышленников оказались даже фотографии близких потерпевшего. Преступники угрожали расправой, если он откажется перевести деньги.

В итоге под воздействием угроз мужчина перевел всю сумму со своих счетов в разных банках – 98800 рублей в «Промсвязьбанк» на имя некой Виктории Евгеньевны К. И после этого обратился в полицию. По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.