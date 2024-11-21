Как действовать при воздушной тревоге?

- Андрей Александрович, в каких случаях подается сигнал воздушной тревоги?

- Сигнал гражданской обороны «Воздушная тревога» подается для предупреждения населения о непосредственной угрозе ракетной и авиационной опасности по поражению противником с воздуха. С этой целью используются все технические средства связи и оповещения, включаются электросирены, которые подают продолжительный (в течение трех минут) завывающий сигнал.

- Какие еще сигналы гражданской обороны бывают?

- «Внимание всем!», «Химическая тревога», «Радиационная опасность», «Угроза катастрофического затопления».

Во всех случаях внимательно прислушивайтесь к распоряжениям органов, осуществляющих управление гражданской обороной, а также к распоряжениям формирований охраны общественного порядка и неукоснительно выполняйте их.

- Поясните, пожалуйста, что это за «формирования»?

- В рамках плана по гражданской обороне (при введении режима «Военное положение») формируется служба охраны общественного порядка из гражданских лиц – это волонтеры, добровольцы, дружинники.

- Как будет происходить оповещение в случае ЧС (атаки противника)? Радио у людей нет, телевидением сейчас мало кто пользуется, интернет могут отключить…

- При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации во всех подверженных ЧС населенных пунктах, объектах народного хозяйства включаются сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства, сирены специальных автомобилей. Это единый сигнал, означающий «Внимание всем!»

- Какие действия должны предпринимать люди, услышав сигнал «Воздушная тревога»?

- При нахождении в общественном месте или на улице необходимо:

− внимательно выслушать сообщение, передаваемое по стационарным или передвижным громкоговорящим установкам о местонахождении ближайшего укрытия и поспешить туда, приведя имеющиеся средства индивидуальной защиты в «готовность»;

− водители всех транспортных средств обязаны немедленно остановиться, открыть двери, отключить транспортное средство от источников электропитания и поспешить в ближайшее укрытие.

Если сигнал застал вас дома, необходимо:

− перекрыть газ, воду, отключить электричество;

− плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия;

− взять с собой документы, деньги, «тревожный чемоданчик»: аптечка первой помощи и необходимые (индивидуальные) для вас лекарства; фонарик и запас батареек; спички, газовые зажигалки; перочинный (универсальный) нож; нитки, иголки, ножницы и т.п.; средства связи, с зарядными устройствами и сменными элементами питания;

− взять с собой запас воды и запас продуктов на трое суток; одноразовую посуду; средства личной гигиены;

− одеть детей, взять с собой сменное белье по погодным условиям;

− взять средства индивидуальной защиты (противогаз, респиратор, средства защиты кожи или приспособленную для защиты кожи одежду, обувь, перчатки);

− предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;

− оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым.

Далее нужно как можно быстрее дойти до защитного сооружения гражданской обороны, а если его нет, использовать сооружения двойного назначения или другие сооружения – подземные переходы, тоннели или коллекторы и другие искусственные укрытия.

При отсутствии их используйте естественные укрытия – любую траншею, канаву, овраг, балку, лощину, яму.

- А если во время воздушной тревоги люди оказались на работе?

- При нахождении на работе или в учебном учреждении нужно:

− выполнить мероприятия, предусмотренные на этот случай инструкцией, разработанной для данной организации (прекратить работу или занятия);

− отключить наружное и внутреннее освещение, за исключением светильников маскировочного освещения;

− взять средства индивидуальной защиты и закрепить противогаз в «походном положении»;

− как можно быстрее занять место в защитном сооружении гражданской обороны (убежищах и противорадиационных укрытиях) или же в сооружениях двойного назначения (подвальные помещения, которые переоборудуются под противорадиационные укрытия);

− если персонал не может покинуть рабочее место, в связи со спецификой его деятельности, необходимо занять укрытие, оборудованное поблизости от рабочего места.

Покинуть защитное сооружение можно после окончания сигнала воздушной тревоги.

- Как понять, что воздушная тревога закончилась?

- Сигнал, оповещающий о начале воздушной тревоги, длится от трех минут и дольше. Когда тревога заканчивается, повторяется тот же сигнал, но длительностью 2-3 минуты.

- Где размещена доступная и наглядная информация для жителей каждого многоквартирного дома о том, куда конкретно им спрятаться в случае воздушной тревоги?

- На сайте комитета правопорядка правительства Ленинградской области размещен реестр укрытий (подвальные помещения).

- Кто конкретно проводил ревизию защитных сооружений для укрытия населения в Гатчинском округе?

- Заместитель главы администрации по вопросам безопасности, администрации муниципальных образований первого уровня, представители отдела надзорной деятельности Гатчинского муниципального района и отдела ГО и ЧС.

- Кто должен разместить конкретную для каждого МКД информацию: стенды с адресом укрытия в подъездах, таблички с указателями на домах, что должно быть в «тревожном чемоданчике»?

- Управляющие компании.

- Как в случае воздушной тревоги открыть подвал (или иное сооружение) для укрытия? Ломать замок или через несколько минут там появится ответственное лицо с ключами? Где узнать, кто этот человек?

- Управляющая компания определяет ответственного по дому, у которого будут находиться ключи от подвального помещения.

- После включения сигнала воздушной тревоги, сколько есть времени у жителей на то, чтобы собраться, добежать и спрятаться в укрытии?

- У жителей есть 10–20 минут, чтобы после включения сигнала спрятаться в укрытии.

- Посоветуйте, где укрыться людям, которые не могут выйти из квартиры и из дома?

- В случае возникновения угрозы попросить соседей, родственников вынести в безопасную зону.

- На каком максимальном расстоянии от дома может быть укрытие?

- Максимальное расстояние от дома до укрытия составляет до 500 метров.

- Это не близко. Чтобы, допустим, спуститься с пятого этажа с детьми и пробежать полкилометра за 10-20 минут, нужно держать «тревожный чемоданчик» наготове и не мешкать. На сколько человек рассчитано укрытие?

- Укрытие на время воздушной атаки рассчитывается, исходя из 0,6 квадратных метров на одного человека. Это минимальные требования ГОСТ Р 42.4.16 – 2023. Максимальное прибывание людей в укрытие составляет 12 часов (п.6.2. это требования ГОСТ Р 42.4.16 – 2023).

- А если нет возможности спрятаться даже в подвале, какое самое безопасное место в квартире?

- Если нет возможности выйти из квартиры, то самым безопасным считается дверной проем, который от улицы отделен двумя стенами, чаще всего это коридор и санузлы. От окон нужно держаться подальше, чтобы не порезаться осколками, если их выбьет взрывной волной.

- Посоветуйте, где укрыться жителям частного сектора?

- Простейшие укрытия – перекрытые щели: траншея, окоп, глубиною до 170 см, которые накрываются пиломатериалом (доски, бревна) и сверху влагонепроницаемой материалом (рубероид, пленка), а также подвальные помещения собственных домов.

- Благодарю вас за разъяснения. Мирного всем нам неба!

Беседовала Татьяна Можаева