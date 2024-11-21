Зрелые годы зрелого мастера

Клинцы – Вырица – Сиверский

Родом Александр Ефимович Златкин из небольшого старинного городка Клинцы Брянской области. Там же окончил среднюю школу. Это – бывшая Орловская губерния, поэтому и поступил после окончания школы в 1971 г. в Орловское художественное училище. Для молодежи поясню: художественные школы для детей начали появляться в стране только через 10 лет. Даже в Ленинграде их в то время не было. В 1972–1974 годах, как и все нормальные молодые люди в то время, Александр Ефимович отслужил в Советской Армии. Потом учился в Ленинградском педагогическом институте

им. А.И. Герцена на художественно-графическом факультете, который окончил в 1980 г.

За годы учебы произошло важное, судьбоносное событие в его жизни: он встретил Надежду, однокурсницу, красавицу, отличницу – свою будущую супругу, коллегу, соратницу. По распределению после окончания ВУЗа Надежда Александровна первая, а за ней и супруг, в 1979 году приехали и начали преподавать рисование в Вырице, а с 1982 года – в поселке Сиверском. Так началась и по сей день продолжается история Сиверской художественной школы. Первые годы юные художники занимались в трехкомнатной квартире, и школа существовала самостоятельно. Но потом ее включили как художественное отделение в Сиверскую школу искусств, а А.Е. Златкин стал заведующим этого отделения.

Талантливый педагог – талантливые ученики

Сколько же ребят получило здесь художественное образование за прошедшие 42 года! Не один десяток выпускников стали самостоятельными художниками, дизайнерами, искусствоведами, педагогами по ИЗО. Достаточно сказать, что их ученица, М.Ю. Атаманюк, сейчас возглавляет детскую художественную школу в Гатчине, а Сиверской школой искусств им. И.И. Шварца успешно руководит другая талантливая ученица – Елена Александровна Эскелинен.

О том, какие Златкины педагоги, говорит то, что очень многие выпускники ежегодно и не по разу приезжают в Сиверскую школу искусств, делают свои выс-тавки, делятся с бывшими педагогами планами. Тут не просто благодарность, а любовь. Любовь взаимная, с неиссякаемым интересом ко всему новому, к жизни. Конечно, не все выпускники связали свою взрослую жизнь с искусством, но все они научились понимать и тонко чувствовать художественные произведения, ценить и любить красоту и историю своего родного края – Сиверской. А это, ох, как немало!

Выставочный зал школы искусств – это на сегодняшний момент самый вместительный и красивый из всех подобных мест в Сиверской. А пока лучшие работы учеников украшают стены всех коридоров школы искусств, Александр Ефимович многие годы пытается воплотить свою мечту: создать у нас в Сиверской Музей современного искусства. Он подал замечательную идею: построить здание такого музея на историческом месте – там, где многие годы жил на собственной даче, писал картины, принимал у себя не менее известных друзей, художников-передвижников, Иван Николаевич Крамской. Усадьба находилась недалеко от вокзала. Мимо проходит шоссе, носящее имя портретиста. Это пока всё, чего он удостоился в Сиверской. Сиверские художники по инициативе Александра Златкина провели акцию установки закладного камня на месте бывшей усадьбы Ивана Крамского, где очень хотелось бы видеть Музей современного искусства его имени. Логично бы смотрелся и памятник художнику возле такого места. Можно, конечно, надеяться на меценатов, но полагаю, что на такое благое дело нужна обязательно помощь и организующее начало государства.

Не могу не вспомнить другую инициативу Александра Златкина – конкурс рисунка «Серебряный карандаш», в котором принимают участие дети разных возрастных категорий художественных школ Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Когда-то в этом конкурсе лучшим был признан рисунок Марины Платоновой (той самой Марины Юрьевны Атаманюк, которая сейчас возглавляет ДХШ в Гатчине).

Юбилейные выставки

Педагогика – это очень важная часть, но далеко не вся творческая жизнь А.Е. Златкина. Он сложившийся самобытный художник со сразу узнаваемой манерой письма. На своих полотнах Златкин никогда не копирует натуру, а поэтически осмысляет ее. И с годами это осмысление наблюдать становится всё интересней. К юбилею художник подготовил две интереснейшие выставки: в выставочном зале Сиверской школы искусств им. И.И. Шварца и в Сиверской поселковой библиотеке им. А.Н. Майкова.

Первая выставка отличалась разнообразием и большим количеством работ. Давно художник не делал столь представительного показа. Открывают выставку три портрета юных девушек, у всех чистый, одухотворенный взгляд. Особенно мне понравился портрет блондинки на золотисто-солнечном фоне.

Конечно, много пейзажей, написанных в разные времена года, главным образом в Сиверской. Каждый хорош и по-своему интересен. Запомнились большое полотно, вылепленное крупными мазками, «Берёзовый остров», завьюженное, заснеженное «Зима. Голубой дом», «Вечер у реки» (белая ночь, месяц), «Сирень у дома». Чистая поэзия и такая любовь к нашей природе, что этим напитываешься, настроение поднимается, хочется думать только о хорошем. Очень интересен натюрморт (я бы назвала его тематическим) «Скрипка. Бетховен». Два вида на любой вкус моих любимых цветов ирисов, которые в народе зовут «касатики».

Особое место занимает натюрморт «Пироги с брусникой». Это, безусловно, тема русского севера, где супруги Златкины бывают ежегодно в отчем доме Надежды, в умирающей ныне деревне под Архангельском.

На выставке нельзя не обратить внимание на два портрета стариков, родителей Надежды. Они, как и раньше по жизни, рядом, в одной сдвоенной раме от старого шкафа. Эта очень душевная работа так и называется «Дверца бабушкиного шкафа».

Художник давно и также совершенно оригинально пишет картины на библейские сюжеты. Вот и на своей юбилейной выставке он показал четыре новых полотна из жизни Христа и Святого семейства.

В Сиверской библиотеке им. А.Н. Майкова, где 19 октября проходила презентация второй выставки, все полотна объединены одной темой и посвящены также юбиляру этого года – А.С. Пушкину. Как я недавно выяснила, далеко не все, особенно среди молодежи, знают, что это –День открытия Царскосельского лицея, в который традиционно, начиная с первого пушкинского выпуска, собирались его выпускники. В этом году День лицея еще и совпал с субботой.

Выставка изысканная! И сами картины интересны и даже рамки – отреставрированные, подновленные детали старинной мебели.

Начинается экспозиция с тонко выполненных портретов: «Профиль» (Пушкин, 2024 г.) и «Двое» (Александр и Натали, 2024 г.). «Рукописи» – своеобразный коллаж из листков рукописей поэта с его рисунками, известной миниатюрной статуэткой юного Пушкина, склоненного над столом, записывающего возникающие новые стихи. Другая подобная картина посвящена Царскому селу и называется «Незабудки». Тема пристрастия поэта к картам раскрыта на полотне «Пиковая дама». Долго можно рассматривать триптих «Последняя осень». Это любимое время года поэта было трудным для него в 1836 году и, как оказалось, последним…

Александр Златкин с 1990 г. член Союза художников России. Награжден знаком «За достижения в искусстве». Он активный участник более 200 выставок не только в Гатчинском районе, но и в области, в Санкт-Петербурге, Царском селе, других городах России. Причем не только коллективных, но и персональных. Его творчество тепло принимали во многих городах Германии (в частности, в Эттлингене, городе-побратиме Гатчины), во Франции, Финляндии, Швеции, Шотландии, Польши, Китае и США. Поэтому картины Златкина есть не только в российских коллекциях, но и за рубежом. Они находятся в собраниях администрации Президента РФ, Патриарха РПЦ, губернатора Ленинградской области, в художественных галереях, музеях и частных коллекциях многих стран.

«Другой земли не будет мне взамен»

На открытии пушкинской выставки звучали новые и уже полюбившиеся стихи Александра Ефимовича и песни на его стихи в исполнении преподавателя школы искусств по классу гитары Евгения Пестрикова.

В 2022 году у художника Златкина вышел сборник стихов и прозы «Первопричина», а через год он стал дипломантом II степени на Международном литературном конкурсе в Челябинске им. Николая Годины в номинации «Поэзия». Между прочим, литературным творчеством Александр Ефимович занимается более 30 лет. И стихи, и проза у него чаще всего с глубоким содержанием, похожи на притчи. Как сказал мне как-то А.А. Сёмочкин, сначала надо, чтобы было, что людям сказать, и потом важно, как это сделать. Это «что» и «как» точно есть в произведениях Златкина. Чтобы не быть голословной, приведу хотя бы одно его стихотворение «Эпоха перемен»:

Не дай нам Бог эпоху перемен,

Моя страна ушла звездою в лету,

Оборван стих, и песня не допета,

Другой земли не будет мне взамен.

Моя земля и мачеха и мать.

Сломались не границы, наши судьбы,

А мы живем, как все другие люди,

Лишь раз, и ничего не поменять.

Но надо жить в любые времена,

Растить детей, засеять рожью поле.

Переболеть свои-чужие боли,

И чашу пить, как водится, до дна.

Не сладко жить в эпоху перемен,

Вокруг непостижимые явленья,

Собой остаться, жить не на коленях

И верить, это всё не насовсем.

Как долго длится время перемен,

И мир вокруг уже переменился,

Пора и мне давно перемениться,

Не просто жить нигде и ни зачем.

Я положился на надежность стен,

Задернул шторы, закрываю двери,

Программам новостным давно не верю,

Ведь снова дует ветер перемен.

Не дай нам Бог такие времена,

Хотя других, наверно, не бывает,

Моя земля других времен не знает,

Мы чашу пьем, как водится, до дна.

Вот такой многогранный человек. Он как-то мне признался, что любит работать с деревом, в том числе реставрировать старинные вещи, пожалуй, даже больше, чем писать картины, и был бы, верно, совершенно счастлив, работая плотником. Но это уже совсем библейская тема.

Дорогой Александр Ефимович, работайте и дальше педагогом, пишите картины, стихи, прозу – словом, творите красоту и дальше. Вы целая эпоха для Сиверской. А для полного счастья можете отреставрировать очень интересный старинный буфет, который еще в 2009 году музею «Дачная столица» подарила прихожанка церкви Петра и Павла Корзина. После моего ухода из музея буфет так и стоит в разобранном виде в коридоре, а жаль… Вот бы приложить ваши золотые ручки!

Галина Хохлова