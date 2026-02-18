Весна близко: начинается солнечная интерференция

Солнечная интерференция возникает два раза в год — весной и осенью. В течение нескольких недель раз в сутки Солнце выстраивается в одну линию со спутником связи и наземной приёмной станцией. В этот момент мощное солнечное радиоизлучение может частично «перекрывать» спутниковый сигнал, используемый для доставки телепрограмм к передающим объектам. В Ленинградской области возможное влияние интерференции ожидается во временном периоде с 11:32 до 12:22 по московскому времени. Продолжительность помех — не более пяти минут в сутки.

Современные цифровые технологии вещания и исправное приёмное оборудование позволяют свести влияние интерференции к минимуму. Для большинства телезрителей изменения в качестве сигнала будут практически незаметны. В отдельных случаях при сложных условиях приёма или использовании устаревшего оборудования возможны кратковременные замирания изображения или распад картинки на пиксели.

В пиковые моменты специалисты филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» осуществляют оперативное переключение оборудования на резервные спутниковые и наземные каналы доставки сигнала, что дополнительно снижает вероятность перерывов в трансляции.

График солнечной интерференции в Ленинградской области опубликован на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов», в «Кабинете телезрителя» (вкладка «Работа объектов вещания»), а также в мобильном приложении «Телегид» (вкладка «Вещание»).

По вопросам цифрового эфирного телевидения работает бесплатная горячая линия РТРС: 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный из любой точки России).

Пресс-служба РТРС филиал «Санкт-Петербургский региональный центр»