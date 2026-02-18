Гатчина – баскетбольная столица

В финале среди команд девушек школьный спортивный клуб «Аэродром» (Гатчинская школа

№ 2, г. Гатчина), возглавляемый Сергеем и Юлией Юркевичами, показал отличный результат. Клуб, завоевавший 16 чемпионских титулов подряд, вновь показал высочайший уровень игры и обновил рекорд школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Решающая встреча со спортсменками школьного спортивного клуба «Лидер» (гимназия № 2, г. Тосно) завершилась убедительной победой девушек из Гатчинской школы № 2 со счетом 74:44.

В финале среди команд юношей встретились школьный спортивный клуб «Семь столиц» (Кудровская школа № 1) и школьный спортивный клуб «Ника» (школа № 4, г. Сосновый Бор). Матч начался с явным преимуществом баскетболистов из Кудрово. За первую четверть спортсмены из Соснового Бора смогли набрать лишь 3 очка, тогда как их соперники набрали 19 очков. Все остальные четверти прошли в равной борьбе. Итоговый счет встречи – 90:60. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялась команда «Семь столиц» из Кудрово.

На торжественной церемонии награждения добрые слова призерам и победителям сказали директор Центра «Волна» Дмитрий Тимофеев и директор Гатчинской спортивной школы № 2 Эдуард Кравчук.

По итогам соревнований пьедестал в группе девушек выглядит так:

1 место – «Аэродром» (Гатчинская школа № 2, г. Гатчина);

2 место – «Лидер» (Гимназия № 2, г.Тосно);

3 место – «Юность» (школа № 3, г. Кингисепп).

У юношей по результатам чемпионата пьедестал таков:

1 место – «Семь столиц» (Кудровская школа № 1, г. Кудрово);

2 место – «Ника» (школа № 4, г. Сосновый Бор);

3 место – «Лидер» (Гимназия № 2, г. Тосно).