Вечер встречи выпускников в Пригородной школе

Почти 400 выпускников и 40 педагогов собрались в этот день. Встреча была посвящена 50-летию школы.

Торжественное мероприятие состоялось в фестивальном центре «Лидер». Ведущие – учитель истории и обществознания Евгений Антонов и ученица 9-ого класса Ева Астанская – отметили, что даже в самом названии школы ПригоРОДНАЯ есть слово РОДНАЯ.

Директор школы Наталья Золдырева приветствовала всех собравшихся. Она кратко рассказала историю школы, вспомнила всех директоров, поздравила присутствующих с юбилейной встречей выпускников.

Глеб Скворцов, ученик 1 класса, рассказал стихотворение, которое звучало на первой линейке 1 сентября 1975 года. Его написала Татьяна Максименко, учитель русского языка и литературы. Она тоже присутствовала на встрече.

Здесь был пустырь, овечий выпас,

Бурьян высокий вырастал.

И вдруг – дворец науки вырос

И школой Пригородной стал.

В красивой школе много света,

И мебель новая совсем.

Здесь столько классов, кабинетов,

Что заблудиться можно всем.

Мы сами мыли окна эти

И пол протёрли сами весь…

Теперь в посёлке, в Новом Свете,

Большая радость – школа есть!

В школе чтут и продолжают традиции, заложенные в 70-80-е годы: работает школьный музей Боевой Славы, посвященный ополченцам Балтийского судостроительного завода и ЛОМО, школьники ухаживают за памятным знаком «Звезда» в посёлке Новый Свет и братском захоронении в деревне Пижма.

Никого не оставили равнодушными песня «Россия», которую исполнил ученик 7 класса Максим Переходов, и стихотворение «Мы говорили с мамой о войне», которое прочитала ученица 3 класса Мария Малахова. В 2025 году Мария стала победителем международного конкурса, посвящённого 80-летию Победы.

В этот день на сцене выступали солисты школьного вокального ансамбля, ученики школы, которые получают дополнительное образование в Новосветовской детской школе искусств и театральной студии «Открытые сердца».

После торжественного мероприятия выпускники посетили школу, где они смогли пройтись по знакомым коридорам, заглянуть и посидеть в родных кабинетах, принять участие в мастер-классах в «Точке Роста».

Ольга Шибанова