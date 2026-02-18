Вечер встречи выпускников в Пригородной школе
14 февраля, в День влюблённых, в поселке Новый Свет Гатчинского округа состоялась встреча выпускников Пригородной школы, влюблённых в свою родную школу.
Почти 400 выпускников и 40 педагогов собрались в этот день. Встреча была посвящена 50-летию школы.
Торжественное мероприятие состоялось в фестивальном центре «Лидер». Ведущие – учитель истории и обществознания Евгений Антонов и ученица 9-ого класса Ева Астанская – отметили, что даже в самом названии школы ПригоРОДНАЯ есть слово РОДНАЯ.
Директор школы Наталья Золдырева приветствовала всех собравшихся. Она кратко рассказала историю школы, вспомнила всех директоров, поздравила присутствующих с юбилейной встречей выпускников.
Глеб Скворцов, ученик 1 класса, рассказал стихотворение, которое звучало на первой линейке 1 сентября 1975 года. Его написала Татьяна Максименко, учитель русского языка и литературы. Она тоже присутствовала на встрече.
Здесь был пустырь, овечий выпас,
Бурьян высокий вырастал.
И вдруг – дворец науки вырос
И школой Пригородной стал.
В красивой школе много света,
И мебель новая совсем.
Здесь столько классов, кабинетов,
Что заблудиться можно всем.
Мы сами мыли окна эти
И пол протёрли сами весь…
Теперь в посёлке, в Новом Свете,
Большая радость – школа есть!
В школе чтут и продолжают традиции, заложенные в 70-80-е годы: работает школьный музей Боевой Славы, посвященный ополченцам Балтийского судостроительного завода и ЛОМО, школьники ухаживают за памятным знаком «Звезда» в посёлке Новый Свет и братском захоронении в деревне Пижма.
Никого не оставили равнодушными песня «Россия», которую исполнил ученик 7 класса Максим Переходов, и стихотворение «Мы говорили с мамой о войне», которое прочитала ученица 3 класса Мария Малахова. В 2025 году Мария стала победителем международного конкурса, посвящённого 80-летию Победы.
В этот день на сцене выступали солисты школьного вокального ансамбля, ученики школы, которые получают дополнительное образование в Новосветовской детской школе искусств и театральной студии «Открытые сердца».
После торжественного мероприятия выпускники посетили школу, где они смогли пройтись по знакомым коридорам, заглянуть и посидеть в родных кабинетах, принять участие в мастер-классах в «Точке Роста».
Ольга Шибанова