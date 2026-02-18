Библиотеки малых городов и сел в Ленобласти могут получить грант на цифровое развитие

Направить заявку можно на странице проекта.

Проект направлен на развитие общественных пространств, где жители могут не только брать книги, но и учиться, осваивать цифровые сервисы, участвовать в культурных и образовательных проектах. Особое внимание уделяется территориям, где библиотека зачастую остается одним из немногих доступных центров притяжения для местных сообществ. Общий грантовый фонд конкурса составляет 7,9 млн рублей.

Средства будут распределены между победителями в трех номинациях:

- «Библиотека инноваций» — четыре организации получат гранты до 700 тысяч рублей на проекты по цифровизации библиотечных пространств, развитию партнерств, организации просветительских инициатив, а также повышению инклюзивной доступности и работе с социально уязвимыми группами населения.

- «Строки детства» — номинация направлена на поддержку креативных проектов по популяризации чтения среди детей и подростков. Три победителя получат гранты до 700 тысяч рублей на реализацию инициатив, а также возможность пополнить фонды современной детской и подростковой литературой.

- «Личный вклад» — 15 библиотекарей, превративших свои учреждения в центры общественной активности, получат индивидуальные премии по 200 тысяч рублей.

Всероссийский проект в поддержку библиотек и специалистов библиотечного дела в селах, малых и средних городах России запустили Цифровая экосистема МТС совместно с Российской государственной библиотекой и благотворительным фондом «Система». Итоги отбора экспертное жюри подведет до 30 апреля 2026 года.

Победителей объявят в мае 2026 года на торжественной церемонии в рамках Всероссийского библиотечного конгресса в Екатеринбурге.