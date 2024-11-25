Госдума приняла бюджет на 2025-2027 годы с ключевыми поправками «Единой России»

Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев ранее сообщал, что по инициативе «Единой России» в федеральном бюджете предусматривается дополнительное выделение 161,7 миллиардов рублей в ближайшие три года на приоритетные для страны направления развития: социальную поддержку, строительство школ, садов, дорог, развитие регионов, АПК, науку, инфраструктуру детского отдыха и спорта, поддержку участников СВО и их семей.

В числе приоритетов для партии – финансирование положений народной программы, поручений Президента и реализации национальных проектов. На эти цели в 2025 году заложено почти 5 триллионов рублей, в 2026-2027 годах – свыше 5 триллионов рублей ежегодно.

На социальную политику в 2025 году в бюджете предусмотрено 6,9 триллионов рублей (всего - 21,3 триллиона рублей за три года). Это индексация пенсий, социальных пособий, поддержка семей с детьми.

Более чем на 2 миллиарда рублей увеличена поддержка фонда «Защитники Отечества», предусмотрено финансирование Комитета семей воинов Отечества и «Ассоциации ветеранов СВО» - в размере 291 миллион рублей и 215 миллионов рублей соответственно.

Почти на 1,2 миллиарда рублей увеличится финансирование реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, что позволит охватить соответствующими мероприятиями не менее 1,7 миллионов человек ежегодно. На поддержку «Всероссийского общества слепых» в соответствии с поправками «Единой России» в 2025 году заложено 1,1 миллиарда рублей, дополнительные средства получит «Всероссийское общество инвалидов».

На сферу образования в 2025 году заложено более 1,5 триллионов рублей. Продолжится программа по капитальному ремонту и строительству детских садов и школ, модернизация инфраструктуры в педагогических вузах, выплаты классным руководителям и советникам по воспитанию.

Выделенные на капремонт образовательных учреждений средства позволят отремонтировать 3208 и построить 70 новых школ, обновить 837 и построить 63 новых детских сада. Ежегодно предусмотрена закупка не менее 3 тысяч автобусов. Горячее питание смогут получать около 7 миллионов детей.

На капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры направят вдвое больше средств, чем планировалось изначально, — 10 миллиардов рублей. Почти на 2,8 миллиардов рублей увеличены расходы на оснащение спортивных объектов новым оборудованием (поправка «Единой России» позволит оснастить порядка тысячи спортплощадок за три года). На создание новой и модернизацию существующей инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей дополнительно направят 3 миллиарда рублей в течение трёх лет.

Благодаря поправкам «Единой России» бюджетные расходы на развитие автомобильных дорог регионального значения увеличатся на 60 миллиардов рублей (на 20 миллиардов рублей в год).

Более 7 миллиардов рублей дополнительно выделят на комплексное развитие сельских территорий, почти 3 миллиарда рублей - на льготный лизинг для сельхозтоваропроизводителей, около 11,4 миллиарда рублей - на льготный лизинг сельскохозяйственной техники, 10 миллиардов рублей - на субсидии её производителям.

«На достижение технологического лидерства страны за три года будет выделено 6,1 трлн рублей. В целом на реализацию нацпроектов за шесть лет планируется направить более 40 трлн рублей федерального бюджета — в два раза больше, чем за предыдущую шестилетку. Работа над бюджетом окончена. Процесс был трудоемким, но мы постарались учесть все нюансы, не упустить ни одной детали. Уверен, бюджет получился сбалансированным. Передаем его в Совет Федераций. Уже завтра мы работаем в Ленинградской области с нашими избирателями», — прокомментировал Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Петров.

Между регионами перераспределено 253 межбюджетных трансферта с общим объёмом 3,4 триллиона рублей. Субъекты РФ могут принимать бюджеты с учётом этих средств и заключать контракты. Принято решение о списании двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. Не менее 50% от списания этой задолженности направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе, лифтового хозяйства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Бюджеты регионов Дальнего Востока, в том числе, дополнительно получат с федерального уровня 1,6 миллиардов рублей для помощи семьям с детьми в погашении ипотечных кредитов.

Напомним, работу над документом «Единая Россия» вела вместе с Правительством.