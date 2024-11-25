Ленобласть открыла санаторий для участников СВО

«Открыли в Сланцах санаторий для участников СВО. Здесь одновременно могут проходить реабилитацию 30 защитников, продолжительность проживания - до полугода в зависимости от состояния здоровья. Предусмотрели все для скорейшего восстановления бойцов: специальные тренажеры, массажное оборудование, современные врачебные и процедурные кабинеты, заботливый медперсонал», - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Условия проживания - двухместные палаты с душем и санузлом, в большинстве - система «Умный дом» с голосовым управлением.

Санаторий заработал в Сланцах на базе дома-интерната для ветеранов войны и труда.