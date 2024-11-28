«Своих не бросаем!»

Напомним, история добровольческого движения «ZOV Федотовой» в поддержку мобилизованных Гатчинского района началась осенью 2022 года в Веревском поселении. Движение быстро распространилось по всему Гатчинскому району, захватив также Санкт-Петербург и другие районы Ленинградской области. Со временем Центр переехал в Гатчину, разместившись в просторном помещении на улице Киргетова, д. 8.

В Центре сконцентрировались практически все направления помощи военным и мирным жителям Донбасса. Здесь собирают гуманитарную помощь для фронта и прифронтовых территорий, плетут маскировочные сети, шьют одежду и другие необходимые вещи для наших воинов, делают тактические носилки для раненых. Под эгидой Центра волонтеров функционируют добровольческие клубы в разных поселениях Гатчинского района.

Хорошей традицией для волонтерского центра «ZOV Федотовой» стали благотворительные ярмарки, которые проводятся регулярно на разных площадках. На такой ярмарке можно приобрести изделия ручной работы, купить блиндажную свечу солдату: все вырученные средства пойдут на покупку необходимых вещей для наших военных. Все желающие могут написать письмо солдату, нарисовать рисунок, передать гуманитарную помощь.

Центр «ZOV Федотовой» ждет добровольцев. Наши бойцы очень нуждаются в заботливых руках и щедрых сердцах. Каждый, кому небезразлична судьба наших бойцов, может найти в Центре применение своим силам в помощи фронту и госпиталям. Нашим защитникам очень важно знать и чувствовать, что о них помнят и за них переживают.

Юлия Лысанюк