Семейные ценности – основа стабильности общества

В работе круглого стола приняли участие представители конфессий, деятельность которых осуществляется на территории Гатчинского муниципального округа, а также учебных заведений, научных сообществ и национальных некоммерческих организаций. Ведущим и координатором круглого стола выступил Александр Асонов – член Общественной палаты Гатчинского района, ответственный за связи с общественностью Гатчинской епархии Русской Православной Церкви.

В разговоре о роли конфессий в сохранении традиционных семейных ценностей приняли участие настоятель прихода местной религиозной организации «Евангелическо-лютеранский приход «Гатчинский»» Виктор Воронцов, настоятель римско-католического прихода Божией Матери Кармельской Ежи Глински, председатель Никольской старообрядческой общины Денис Ермолин, руководитель татаро-башкирского общества «Юлдаш» Ильяс Норов.

- Обязательно надо знать и чтить традиционные семейные ценности – такие, как любовь, уважение, взаимопомощь, – поддержала участников круглого стола заместитель главы администрации Гатчинского района по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова. – Также хочется отметить, что в Гатчинском округе растет число зарегистрированных браков, уменьшается число разводов, увеличилось количество детей, рожденных на нашей земле.

В своем выступлении Александр Асонов отметил, что, к сожалению, в настоящее время в ряде стран наблюдается процесс все большего уничтожения семейных ценностей. В частности, брак, как основа зарождения семьи, все чаще подвергается критике. Отношения между мужем и женой, родителями и детьми стали потребительскими.

- Да, возможно, виной тому социально-экономические условия жизни современного общества. Однако на поверхности и тот факт, что человечество выбрало путь удовольствия, тогда как семья – это ежедневная работа, в первую очередь, над самим собой. Сейчас мы уже поняли, что в течение практически двух десятилетий российская общественность слепо перенимала западные ценности и образцы поведения, в том числе и модели поведения личности в семье. Однако стоит отметить существенный фактор: российский менталитет, в отличие от европейского, по-прежнему является традиционным, – считает Александр Асонов.

Сейчас мы живем в условиях полного полового равенства в социально-политической и экономической сферах: женщина давно получила возможность учиться, работать, избирать и быть избранной и т.д.

Возможность переросла в необходимость – чтобы семья соответствовала среднему классу российского общества, в ней должны трудиться оба родителя. Также стоит отметить, что общество в настоящее время достигло высокого уровня благосостояния. Но помогло ли это укрепить брачные узы?

- Оглядываясь вокруг, обращая внимания на некоторые СМИ, интернет-источники, видео-каналы, мы видим, что институт полноценной, крепкой, уютной семьи под угрозой исчезновения. Поэтому сегодня как никогда наряду с реализуемыми мерами государственной политики необходимо в рамках школьного, профессионального образования проводить мероприятия по семейному воспитанию. Их целью будет подготовка молодежи к семейной жизни, доработка содержания школьного патриотического воспитания – упор должен быть на приобщение учащихся к малой родине и семье. В этом же направлении необходимо просвещать и тех, кто уже давно работает в социальной сфере, в образовании, культуре, с молодежью, но по каким-либо причинам не имеет твердых убеждений, – уверен Александр Асонов.

Укрепление роли семьи, повышение качества жизни семей с детьми и продвижение семейных ценностей как базовых для российского общества, объединяющих все народы России, – это те приоритеты, которые обозначил в послании Федеральному собранию президент России. Участники круглого стола, в свою очередь, выступили с утверждениями, что религия является одной из духовно-нравственных основ семьи.

Каким образом сейчас происходит пропаганда традиционных семейных ценностей в школах и высших учебных заведениях, рассказали председатель Общественной палаты Гатчинского района, директор Сусанинской школы Елена Вахрина, преподаватели ГИЭФПТ, кандидат фило-софских наук Геннадий Норкин, кандидат психологических наук Инна Архипова, кандидат педагогических наук Наталья Колесник, а также руководитель детского центра «Ключ Разумения» Людмила Стуглева.

Участники круглого стола также обсудили важные темы поддержки многодетности и материнства.

Спикеры отметили необходимость тотальной популяризации основных семейных ценностей, начиная с образовательной среды, и подчеркивали важность внедрения этих тем в искусстве и журналистике.

Участники круглого стола положительно оценили меры поддержки рождаемости, всестороннего образования и воспитания детей, которые действуют на территории Гатчинского округа, а также меры, направленные на поддержку многодетных семей и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

По итогам заседания Общественная палата Гатчинского муниципального района направила ряд рекомендаций, в частности, предложила проводить подобные встречи на регулярной основе и рассмотреть возможность скорейшего внедрения курса «Семьеведение» в образовательных учреждениях.

Татьяна Можаева