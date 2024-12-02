Имена фронтовиков не будут забыты

Работу над реализацией этого важного историко-патриотического проекта проводит гатчинский краевед, почётный гражданин Гатчинского района Андрей Вячеславович Бурлаков. Депутатским корпусом Сиверского городского поселения в этом году выделена необходимая финансовая помощь на издание книги. Этот значительный по объему труд будет отражать биографические сведения жителей поселка Сиверский и окрестных населенных пунктов: Белогорка, Большево, Дружноселье и Куровицы.

В «Книге Памяти» автор представит боевой путь фронтовиков, непосредственных участников военных сражений 1941-1945 годов; данные об участниках партизанского и подпольного движения на временно оккупированных территориях; тружениках тыла, ковавших победу на трудовом фронте; биографии юных героев Великой Отечественной

войны – «сынов полка», с послевоенного периода живших и трудившихся на Сиверской земле.

Автор обращается к жителям Гатчинского округа, читателям газеты «Гатчинская правда», потомкам и родственникам фронтовиков с просьбой поделиться материалами биографического характера о героях вашей семьи: воспоминаниями, фотографиями, документами.

Сбор сведений проводится до конца ноября 2024 года. Телефон для связи с автором книги: 89219209915.