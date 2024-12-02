Идеи ленинградцев – в помощь бойцам

После возвращения с фронта перед ветеранами СВО открываются разные жизненные пути: бизнес, социальное служение, творческие проекты. Есть и те, кто в своей новой работе совмещают науку и производство – при этом в интересах боевых товарищей и армии России.

Научно-производственное объединение, которое возглавляет ветеран специальной военной операции Дмитрий Каравайчик, изготавливает улучшенные спасательные комплекты для наших защитников. При их разработке и создании используется боевой опыт и смекалка Дмитрия, прошедшего на фронте через огонь и воду. Эти наборы предназначены для проведения эвакуации людей из зоны боевых действий, а также для оказания медицинской помощи до момента транспортировки раненых в безопасное место.

В универсальный комплект входят бандажи для надёжной фиксации почти всех частей тела – например, на ноги, руки и ребра. Помимо бандажей, в состав спасательного комплекта входят шины, которые предназначены для обездвиживания пострадавших с травмами верхних конечностей в процессе транспортировки и на прочих этапах оказания доврачебной помощи.

Как рассказал ветеран СВО и гендиректор компании Дмитрий Каравайчик, его боевой опыт позволил создать необходимые для фронта вещи.

– Решение о создании производства было принято после моего возвращения из зоны боевых действий. Там я занимал должность врача разведывательного взвода, поэтому можно сказать, что спасательные комплекты и спальные мешки – это мой военно-медицинский опыт, переложенный в производственные изделия, – говорит Дмитрий.

В планах научно-производственного объединения наладить конвейерное изготовление комплектов, чтобы обеспечить всех бойцов модернизированными спасательными комплектами.

Материал предоставлен фондом «Ленинградский рубеж»