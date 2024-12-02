Наши защитники, наши чемпионы

Первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» для участников спецоперации стал ярким событием в отечественном паралимпийском движении – и крупнейшим в истории России турниром среди ветеранов. В течение трёх дней герои СВО соревновались в волейболе сидя, в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге.

– Соревнования были эмоциональными и по уровню соперничества, конкуренции и накала не уступали крупным соревнованиям паралимпийцев. Поздравляю всех участников, особенно победителей и призёров. Уверен, что с ними мы ещё не раз встретимся на спортивных фестивалях, соревнованиях и тренировочных сборах, а лучших увидим в составах региональных и национальных сборных на крупнейших всероссийских и международных стартах, — заявил на церемонии закрытия турнира президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Ленинградскую область на этом престижном мероприятии представили 3 ветерана: Михаил Пименов из Лодейного Поля, Андрей Орехов из Приозерска и Виктор Ершов из Всеволожского района. Ранее они же участвовали в окружных соревнованиях «Кубок Защитников Отечества» в Калуге в феврале этого года. Тогда наши ребята вернулись с кубками и медалями. Михаил Пименов занял первое место по армрестлингу на левой руке и второе место на правой. Виктор Ершов завоевал второе место в пулевой стрельбе, а Андрей Орехов стал третьим в армрестлинге на правой руке и в стрельбе из лука.

В этот раз ленинградцы также отличились – наши ветераны вошли в первую десятку в общекомандном зачёте. Ленинградская область заняла 8 место, опередив многие другие регионы. И это тоже отличный результат!

Вместе с заслуженными наградами ленинградцы получили уникальный спортивный опыт выступления на всероссийском уровне, обзавелись новыми знакомствами и даже исполнили свои заветные мечты. Например, Михаил Пименов признался «Ленинградской панораме», что впервые в жизни побывал на Чёрном море.

– Очень хорошие впечатления! Так всё понравилось, вообще! Да и море хоть повидал, в первый раз море увидел за 40 лет. У нас-то только Ладожское озеро, тоже почти как море. Приехали, сначала открытие, потом переночевали, и сразу соревнования. Как соревнования закончили, я сразу на берег пошёл, – поделился эмоциями ветеран.

О своём попадании в сборную 47-го региона Михаил также говорит с гордостью: признаётся, что в этом ему помогли долгие и упорные тренировки.

– Для серьёзных результатов в армрестлинге нужны постоянные занятия. Грустно, что в Лодейном Поле нет специализированной секции. Это же не просто борьба на руках, там есть масса тонкостей! Не только сила: надо знать, как руку ставить, и так далее. Не всё так просто. Буду и дальше тренироваться в меру возможностей, – добавил Михаил Пименов.

Андрей Орехов также поделился своими впечатлениями от участия:

– Здесь мы познакомились с участниками из других регионов. Считаю проведение таких мероприятий очень важным для социализации ветеранов СВО с инвалидностью. Человек с помощью спорта может достичь больших высот. Отрадно, что фонд «Защитники Отечества» и Паралимпийский комитет уделяют этому большое внимание, – рассказал Андрей.

Вместе с нашими ветеранами на Кубок отправились сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества». Они поддерживали земляков и помогали им в подготовке к выступлению.

– Конечно, когда выступали наши ребята, мы не могли стоять в стороне. И просто не передать эти эмоции, как мы сильно за них переживали, как мы хотели отдать частичку своей силы, настойчивости, чтобы их подбодрить, и чтобы они ещё лучше показали своё мастерство. Ребята были очень довольны и чувствовали эту поддержку, – поделилась заместитель руководителя по общественным проектам филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Екатерина Смирнова.

С ней согласилась и замруководителя филиала по социальным вопросам Ирина Иванова.

– Спорт – один из самых мощных инструментов возвращения в мирную жизнь наших защитников. Неважно, кто из ребят занял первое место на этом первенстве. Каждый из них – победитель! Главное, что они вдохновляют на новые свершения сотни других людей, а фонд «Защитники Отечества» всячески в этом их поддерживает, – сказала Ирина.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по распоряжению Президента Владимира Путина 1 июня 2023 года. Основной целью его является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших героев. Фонд помогает ветеранам реинтегрироваться в гражданскую жизнь, помогает в решении медицинских и юридических вопросов, а также в поиске новых увлечений и саморазвитии.

Татьяна Перова

Фото: Фонд «Защитники Отечества»