В Ленобласти состоялась первая ярмарка вакансий выходного дня

В предложениях представлен широкий список профессий — от геодезиста и инженера-конструктора до машиниста крана и бухгалтера.

На ярмарке прошли собеседования, лекции работодателей для студентов и чайный клуб для мам-предпринимателей, где они делились своим опытом.

О востребованных вакансиях узнали более 300 человек, студенты пяти областных колледжей и еще 65 соискателей из трудоизбыточных регионов подключились по видеосвязи.

Кадровый центр Ленинградской области перешел на формат ярмарок выходного дня по просьбе жителей: теперь поиск вакансий для соискателей идет в режиме 24/7.

Центр занятости населения Ленинградской области реализует цели федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».