В Ленобласти состоялась первая ярмарка вакансий выходного дня
В поселке Новоселье Ломоносовского района девять ведущих компаний региона рассказали о своих вакансиях.
Рубрики: Общество
В предложениях представлен широкий список профессий — от геодезиста и инженера-конструктора до машиниста крана и бухгалтера.
На ярмарке прошли собеседования, лекции работодателей для студентов и чайный клуб для мам-предпринимателей, где они делились своим опытом.
О востребованных вакансиях узнали более 300 человек, студенты пяти областных колледжей и еще 65 соискателей из трудоизбыточных регионов подключились по видеосвязи.
Кадровый центр Ленинградской области перешел на формат ярмарок выходного дня по просьбе жителей: теперь поиск вакансий для соискателей идет в режиме 24/7.
Центр занятости населения Ленинградской области реализует цели федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.