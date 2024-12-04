А ты прошёл «Курс молодого бойца»?

Для реализации социального проекта «Курс молодого бойца» патриотическая организация «Чкалов Парк», базирующаяся в поселке Сиверский, получила целый «арсенал». Благодаря учебным макетам и оборудованию к ним, приобретенным на средства субсидии администрации Гатчинского района, школьники, участники «Движения Первых», отряды Юнармии, все посетители «Чкалов Парка» смогут поупражняться в стрельбе по мишеням из страйкбольного оружия, освоить сборку-разборку автомата Калашникова, снаряжение магазинов боеприпасами и многие другие навыки военного дела, да и просто найти новых друзей и хорошо провести время.

Проект стартовал еще весной. Увлекательный курс молодого бойца в «Чкалов Парке» прошли многие юные жители Сиверского поселения, в том числе ребята от 5-12 лет. Во многих военных дисциплинах появились лидеры.

В числе первых, кто оценил новое оборудование, стали выпускники четвертого класса Сиверской школы №3 и их родители. Инструкторы научили ребят стрелять по мишеням, метать гранату, оказывать первую помощь и рассказали много нового о военной истории родного края.

С большим интересом погрузились в процесс и участники Губернаторского молодежного трудового отряда. Более десятка юношей и девушек метали гранаты и ножи, оказывали первую помощь, а также посетили Музей истории российского патриотизма и проявили себя в спортивно-тактической игре лазертаг.

В ходе обучения юные бойцы развивали командный дух, стратегическое мышление и физическую форму, познакомились с основами безопасности при обращении с оружием, научились точности и концентрации. Руководителям курса было приятно наблюдать, как дружно ребята организуются в команды, как ответственно выбирают командиров и проходят испытания.

Как показала практика, игра лазертаг пользуется особой популярностью у подростков и молодежи. Как уверяют наставники команды «Чкалов Парк», лазертаг – это не только увлекательное времяпрепровождение, но и отличная возможность развивать у детей такие важные качества, как командный дух, стратегическое мышление, физическую выносливость и уверенность в себе. В процессе игры ребята учатся принимать решения в стрессовых ситуациях и проявлять лидерские качества. Лазертаг официально признан видом спорта.

Теперь благодаря новому интересному оборудованию в «Чкалов парке» стало доброй традицией проводить праздники и тематические мероприятия. Здесь всегда рады гостям и стараются, чтобы уютно и познавательно было как детям, так и взрослым.

Татьяна Можаева