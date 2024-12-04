В полночь, у входа в общественный туалет

Мужской голос в трубке представился бывшим ректором университета, где она раньше работала. Он заявил, что в настоящее время сотрудники ФСБ проводят внеплановую проверку декларирования доходов. После этого пенсионерке позвонил другой мужчина – «сотрудник ФСБ Гончаров Роман Сергеевич» и сообщил, что для декларирования доходов необходимо собрать все имеющиеся у нее деньги, привезти их на площадь Восстания в Петербург и передать доверенному лицу. Ночью. (Закопайте в полночь пять золотых на Поле чудес в Стране дураков – лиса Алиса и кот Базилио могут гордиться своими потомками).

Около девяти вечера к дому подкатило такси, на котором пенсионерку доставили на площадь Восстания. В 23.00 она позвонила «Роману Сергеевичу – сотруднику ФСБ», который велел подойти к общественному туалету у входа в метро. Там к даме подошла девушка – худая и низкорослая, в черной шубе, голова повязана черным платком. Потерпевшая вручила ее все свои сбережения: 1800 евро, 2000 долларов и 300 тысяч рублей. Завладев деньгами, черная девица ушла в неизвестном направлении. Ущерб превысил 700 тысяч рублей.

По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.