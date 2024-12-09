Будущее начинается сегодня: модернизация школ в Ленинградской области

В школах становится всё лучше и комфортнее благодаря программам по капитальному ремонту или реновации. В бюджете Ленинградской области, как и страны в целом, на 2025 год заложено значительное количество средств на эти цели, что позволяет создавать условия для качественного образования.

Особое внимание уделяется созданию школьных музеев. Согласно поручению Президента России Владимира Путина, к концу 2024 года музеи должны быть в каждой школе страны. В Ленинградской области практически в каждом образовательном учреждении есть свой уникальный музей. Все они разные.

«По возможности стараюсь помогать их организаторам с ремонтом и экспонатами. В планах - еще более широкое сотрудничество со школьными музеями. Ведь они выполняют очень важную функцию - хранят историю и культуру родного края, рассказывают о подвигах земляков. Часто посещаю учреждения образования и музеи при них и испытываю чувство гордости за родную область. Будем и дальше делать всё возможное для улучшения сферы образования и развития нашего будущего, наших детей», — прокомментировал депутат Государственной Думы Российской Федерации от фракции «Единая Россия» Сергей Петров.

Сфера образования - стратегическая. Ее качество, доступность, равные возможности для каждого определяют наше будущее, успех и достойную жизнь человека, а это одни из основных компонентов Народной программы «Единой России».