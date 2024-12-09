Полицией задержан мужчина, похитивший бывшую сожительницу в Гатчинском районе
6 декабря в полицию Гатчинского района Ленобласти поступила информация из следственных органов о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение человека) в отношении 41-летнего жителя деревни Мины Гатчинского района.
Он подозревается в том, что 1 декабря около полуночи на своем автомобиле «Рено» у дома 11 по улице Школьной в деревне Мины Гатчинского района, введя в заблуждение бывшую свою 37-летнюю сожительницу, вывез ее насильно за деревню Красницы Гатчинского района.
Там, остановив автомобиль, ударил женщину и заставил ее отдать свой телефон, намереваясь найти в нем информацию личного характера. После этого ревнивец привез женщину к ее дому, однако не выпустил, а оставил запертой в автомобиле.
Женщина смогла самостоятельно выбраться через окно и обратилась в полицию.
6 декабря в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий на улице 1 Мая в поселке Вырица Гатчинского района, подозреваемый в преступлении был задержан полицейскими на основании ст. 91 УПК РФ.
По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти