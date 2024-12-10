В Ленобласти с 1 января 2025 года вводится АвтоУСН

Информируем предпринимателей об особенностях и правилах применения специального налогового режима.

Применять «АвтоУСН» имеют право организации и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия:

численность работников не более 5 человек;

остаточная стоимость основных средств не более 150 млн рублей;

расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях;

зарплата работникам выплачивается только в безналичной форме;

не применяются иные специальные налоговые режимы.

Налогоплательщикам, применяющим АУСН, не нужно будет уплачивать страховые взносы за работников и за себя как индивидуального предпринимателя. Формирование пенсионных прав и социального страхования сохранится с финансированием за счёт бюджетных средств из части налога, зачисляемой в федеральный бюджет.

Ключевые преимущества АУСН – отмена представления 10 форм обязательной отчётности, включая налоговую отчётность и отчёты, предоставляемые в Социальный фонд России. Налогоплательщики также освобождаются от ведения Книги учёта доходов и расходов: весь учёт будет вестись в автоматизированном режиме через Личный кабинет налогоплательщика АУСН.

В рамках режима предусмотрены налоговые ставки – 8% (при выборе объекта налогообложения «доходы») или 20% (при выборе объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»).

Переход на «АвтоУСН» осуществляется добровольно, по уведомлению, которое можно направить через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк.

Для вновь зарегистрированных организаций и ИП уведомление о применении «АвтоУСН» можно подать не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе.

Действующие организации и ИП должны уведомить о переходе на «АвтоУСН» не позднее 9 января 2025 года, поскольку в этом году 31 декабря выпадает на выходной.

Более подробно об особенностях данного режима можно узнать на промостранице «АвтоУСН» официального сайта ФНС России: https://ausn.nalog.gov.ru/

Информационная поддержка бизнеса осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»