В Гатчинском ТЮЗе – премьера!

«Репка» – одна из самых первых сказок, которые узнают наши дети. Причем знают они ее буквально «от и до», слово в слово. Как, впрочем, и мы – взрослые, которые тоже когда-то были детьми. И все же на этот раз всех нас – и маленьких, и больших – ждет большое удивление.

Нет, персонажи все те же (кроме одного, но это – сюрприз!). Но на сцене ТЮЗа в версии режиссера спектакля, главного режиссера театра Татьяны Котельниковой каждый из героев по-настоящему раскрывается. У каждого – свой характер, свой голос и свои приключения. И простая сказка тоже превращается в настоящее приключение: яркое, веселое и поучительное.

Спектакль «Репка» рассчитан на самых маленьких зрителей. Но весело и интересно будет не только детям, но и взрослым (проверено на себе во время театрального прогона!). Неожиданные повороты сюжета, остроумные шутки и милые фокусы, тонкие жесты и мимика актеров, отличная музыка и сценическая динамика – все это заставит вас улыбаться и радоваться совсем по-детски, вместе с вашим малышом.

Идея и сценарий сказки «Репка» принадлежат Татьяне Котельниковой. Как она говорит, во время «проживания» сценария и репетиций что-то от себя добавили актеры.

- Изучая материал, я обратилась к славянской мифологии и сделала много открытий для себя: например, кто такая Мышка, почему в этой сказке отсутствуют родители Внучки, – рассказывает Татьяна Котельникова.

Новый спектакль посвящен Году семьи, и в центре этой постановки – действительно целая большая семья, члены которой ведут довольно бурную и эмоциональную жизнь. Они ссорятся, интригуют, мирятся, снова ссорятся. И вот происходит некое важное событие, которое всех в конце концов объединяет, принося с собой неожиданное счастье.

Раскрывать все секреты премьеры, как известно, нельзя. Скажем только, что зрители почувствуют себя немножко на палубе корабля, который на время перенесет их в прекрасный сказочный мир доброты, света, улыбок и радости.

Над спектаклем работали художник Екатерина Никитина, хореограф Михаил Гарипов, автор оригинальной музыки, композитор Евгений Гришков-Эсперов.

Премьера спектакля «Репка» станет единственным показом этой постановки в уходящем году. Первый и пока единственный показ состоится в воскресенье, 15 декабря, в 12.00. В начале 2025 года состоится еще одна премьера «Репки», но уже в другом составе. Спешите увидеть!

Для своих маленьких зрителей Гатчинский ТЮЗ также подготовил новогоднюю программу. В декабре-январе можно будет увидеть следующие «зимние» спектакли:

«Снежная королева» – 22 декабря, 3 января и 12 января;

«Белый колдун» – 29 декабря, 7 января и 26 января;

«Морозко» – 2 января;

«Снегурочка» – 5 января;

«Как спасали Новый год» – 19 января.

Юлия Лысанюк